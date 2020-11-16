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調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員
調查局搞丟6公斤安毒引發大地震，調查局今天對相關經辦人員火速開鍘，航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智改調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良改調調查專員，督察處督察莊國僑改調台北處專門委員。
調查局高層對此相當震怒，為追查毒品下落，督察處上周五大規模約談時任航基站副主任林聖智（現為航業處本部科長），航基站毒品案詹姓承辦人（四十五期）、負責運送毒品的鄭姓調查官（五十五期）等相關人，追查究竟是人為疏失還是另有隱情。
由於調查局以往幾乎沒生過毒品物證滅失事件，而且「找了一年」都沒下文，為釐清這批毒品有無遭轉賣或吸食，調查局不排除破天荒對相關經辦人實施測謊、驗尿等強制作為，層級最高恐溯及時任站主任。
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