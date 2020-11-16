調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

調查局搞丟6公斤安毒引發大地震，調查局今天對相關經辦人員火速開鍘，航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智改調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良改調調查專員，督察處督察莊國僑改調台北處專門委員。

調查局高層對此相當震怒，為追查毒品下落，督察處上周五大規模約談時任航基站副主任林聖智（現為航業處本部科長），航基站毒品案詹姓承辦人（四十五期）、負責運送毒品的鄭姓調查官（五十五期）等相關人，追查究竟是人為疏失還是另有隱情。