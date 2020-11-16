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朋友疑檢疫時毒癮難耐 他用洋芋片罐運毒解癮遭訴販毒
陳姓男子今年9月從菲律賓回台，依法到陽明山檢疫所集中隔離14天，但疑似因毒癮發作，用臉書向26歲沈姓朋友買毒，沈男涉嫌假冒家屬，把5包愷他命裝在洋芋片罐，連同其他生活用品送進檢疫所，幸好檢疫人員收下發現異狀，報警查獲毒品，全案日前偵結，檢方依販賣三級毒品罪嫌起訴沈男。
起訴指出，沈在9月21至23間，接獲檢疫所內陳男訊息，稱想要買愷他命和其他用品，經報價後陳男找人匯款2萬8千元至沈男帳戶，當晚10時許，沈男到萬華區中華路2段附近向「揚旗」「小白」成年男子，以1萬2千元購買愷他命5包，且依照陳男要求「藏在洋芋片罐」
24日凌晨，沈男假自稱是陳的家屬，載著讀洋芋片罐和生活用品至檢疫所，偽造簽名「陳xx」將物資交給檢疫人員，直到檢疫人員檢查有無違禁品時，發現洋芋片包裝異常，檢查罐子內赫然發現5包毒品，隨即報案。
檢警調查，陳疑似是毒販下線，因毒癮才通知沈男送毒至檢疫所，5包毒品為愷他命，總淨重3.878公克。檢察官認定，沈男涉嫌販賣第三級毒品罪，依法提起公訴。
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