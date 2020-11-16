曾入圍金馬獎！男星涉賣一級毒品 4月出監恐變無期徒刑

2010年演員高盟傑出席金馬獎入圍暨歡迎酒會。聯合報系資料照

藝人高盟傑曾入圍金馬獎、金鐘獎，但近年涉毒，斷送演藝之路，今年4月間，高才遭台中地檢署起訴涉嫌販售安非他命，高在今年10月底才在臉書直播，前往新北地檢署報到，準備發監，還跟粉絲相約明年4月見，不過高後來又被台中地檢署查出，涉嫌幫販毒集團賣海洛因，去年7月間遭檢警查獲後，檢方偵結起訴，因高販售一級毒品屬於無期徒刑以上重罪，明年4月恐無望出監。

根據起訴書，高盟傑（38歲）在去年間涉嫌替陳姓男子為首的販毒集團販售安非他命、海洛因等毒品，檢警在去年7月間前往沙鹿區收網，查扣海洛因、子彈與手機等贓證物，檢方後續查出，高在去年6、7月間，涉嫌販毒6次，其中一次是賣二級毒品安非他命，其他5次則是販售海洛因，全案在日前偵結起訴。

高盟傑因在近二年間吸食、持有毒品被檢警查獲，遭新北地院判刑1年1月，另有毒品案在台中地院審理中，高染毒後，斷送演藝之路，開始經營網路直播，高在臉書直播時自陳，因經濟狀況不佳，決定在10月21日到新北地檢署報到，入監服刑。

高盟傑在入監前還直播自己剃光頭、到地檢署報到的畫面，還跟粉絲約定明年4月相見，不過此次又因涉嫌販售一級毒品海洛因，高服完刑期後，恐會遭法院裁定繼續羈押，無望出監與粉絲再會。