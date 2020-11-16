刑事局禁止酷刑研討會 將邀捷克學者專題演講

為追求人權保障接軌世界人權標準，警政署刑事局今天表示，已制定禁止酷刑公約施行法草案送行政院審查，另12月1日將舉辦研討會和邀捷克學者專題演講，戮力消弭國內酷刑發生。

刑事局今天發布新聞稿表示，聯合國於1984年通過「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」，希望藉由公約規範要求，保障人民免遭受到國家公權力對身體、心理不合理的對待。

台灣為追求人權保障更上層樓，並和世界人權標準接軌，刑事局說，已制定禁止酷刑公約施行法草案送交行政院審查。

同時，為及早準備落實禁止酷刑公約規範的要求，刑事局早於2017、2019年舉辦相關研討會，邀請專家學者、政府機關、非政府組織及民眾共同參與交流討論。

刑事局表示，今年12月1日將再次舉辦「2020年禁止酷刑公約研討會」，並以「禁止酷刑公約國家報告書架構之研究」、「酷刑風險因子與禁止酷刑執法準則之研究」及「推動禁止酷刑公約政策之分析：以大法官解釋與行政法院判決為中心」等主題，進行相關報告及研討。

刑事局局長黃明昭指出，這次研討會各場次報告主題都和國內未來落實禁止酷刑公約的要求相關，第一場次也特別邀請捷克中央研究院博士後研究學者PavelDoubek以「禁止酷刑公約國家防制機制經驗分享」為題發表演講。

另，包括監察院院長兼國家人權委員會主任委員陳菊、行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇及警政署署長陳家欽都將出席開幕典禮；還有許多關心禁止酷刑公約的專家學者、非政府組織及各相關部會也將共同參與。

刑事局說，希望透過這次研討會，讓各政府機關進一步瞭解公約內涵及未來撰擬國家報告的方向，並提供學界、政府機關、民間組織及社會人士對話平台，共同努力消弭酷刑於國內發生。