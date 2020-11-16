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台灣東洋遭疑內線交易案 士檢分他字案偵辦
台灣東洋爭取代理德國新冠肺炎疫苗破局，外界質疑涉內線交易等爭議。士林地檢署今天表示，上週有民眾告發已分他字案，由檢察官偵辦，目前犯罪事實及犯罪對象不明確，調查中。
東洋10月12日召開記者會並重訊公告取得德國BioNTech（BNT）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病,COVID-19）疫苗有條件授權，可望引進最多3000萬劑疫苗，但11月3日又表示，因授權條件未成就，已通知BNT終止洽談授權疫苗事宜。
從股票交易量來觀察，10月12日召開取得授權記者會前，以及11月3日盤後召開記者會說明中止授權之前，各有大量買股及賣股情形，疑似有內線交易。金管會主委黃天牧11月9日在立法院備詢時表示，已請櫃買中心急速展開調查，最晚2個月內會有結果。
士林地檢署今天指出，上週有民眾寄發E-Mail給檢察長信箱，告發台灣東洋疑內線交易，士檢已分案「他」字案，由檢察官偵辦，目前犯罪事實及犯罪對象不明確，後續將調查釐清，另將與金管會連繫，以了解其調查進度及結果。
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