小吃部對空鳴槍 太陽會雲林副分會長拘提到案

新義安的代表性人物，是演賭神龍五的向華強，陳耀興是新義安骨幹成員，在香港赫赫有名，他也是向華強的大將，專門替新義安處理藝人糾紛，梅艷芳就是最經典例子，港星梅艷芳曾在九龍塘一間卡拉OK，被電影投資人黃朗維甩巴掌，陳耀興獲悉後，立馬「搖旗」集結數百名小弟，展開大範圍搜索，最後將黃朗維打傷住院，甚至被槍手刺殺，當時警方認為是陳耀興唆使，但證據不足；電影「醉生夢死之灣仔之虎」，是改編陳耀興的事蹟，由港星任達華飾演。

2020-11-15 19:59