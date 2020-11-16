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小吃部對空鳴槍 太陽會雲林副分會長拘提到案

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

天道盟太陽會雲林分會副分會長潘姓男子涉嫌放款高利貸，向被害人暴力討債，曾在小吃部外對空鳴槍；刑事局拘提潘等13人依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方令潘5萬元交保，其餘犯嫌1萬元交保、限制住居或請回。

警方調查，潘姓男子（25歲）常在雲林縣西螺鎮活動，今年4月，向西螺果菜市場一名貨運業者索討65萬元，率小弟赴貨運公司恐嚇，揚言搬走機具；同年9月，其小弟與一名市場搬運工糾紛，潘糾眾持長槍欲押人，未找到人而作罷。

今年6月，潘在西螺某越南小吃部喝酒，走到店外對空鳴槍1發，警方追查可能是要施用毒品被業者制止，尚在釐清開槍動機。

刑事局偵四大隊第一隊去年底查辦該組織幹部，持續蒐證發現不法，本月9日在雲林拘提潘等13人。潘否認暴力討債，稱在小吃部因喝醉用裁判槍對空鳴槍，未施用毒品。

警方查扣空氣長槍2支、道具短槍1支、球棒、K盤，詢後將13人依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥管制條例、妨害自由、恐嚇、重利罪嫌移送。

天道盟太陽會雲林分會副分會長潘姓男子涉嫌暴力討債，曾在小吃部外對空鳴槍，刑事局搜出空氣長槍及道具短槍。記者李奕昕／攝影
天道盟太陽會雲林分會副分會長潘姓男子涉嫌暴力討債，曾在小吃部外對空鳴槍，刑事局搜出空氣長槍及道具短槍。記者李奕昕／攝影
天道盟太陽會雲林分會副分會長潘姓男子涉嫌暴力討債，曾在小吃部外對空鳴槍，刑事局拘提潘等13人移送。記者李奕昕／翻攝
天道盟太陽會雲林分會副分會長潘姓男子涉嫌暴力討債，曾在小吃部外對空鳴槍，刑事局拘提潘等13人移送。記者李奕昕／翻攝
天道盟太陽會雲林分會副分會長潘姓男子涉嫌暴力討債，曾在小吃部外對空鳴槍，刑事局搜出空氣長槍及道具短槍。記者李奕昕／翻攝
天道盟太陽會雲林分會副分會長潘姓男子涉嫌暴力討債，曾在小吃部外對空鳴槍，刑事局搜出空氣長槍及道具短槍。記者李奕昕／翻攝

小吃 毒品 恐嚇

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