拿菸、拿毒傻傻分不清？台中男遭控販毒獲判無罪

台中市蘇姓毒犯在今年3月間遭查獲持有安毒，蘇供出上手為張姓男子，毒品是從張的機車置物箱內所拿取，用來抵債之用，張到案時，否認涉案，強調蘇在機車內拿走的是菸、非毒，張仍遭檢方依毒品罪嫌起訴。台中地院審理時，合議庭認為蘇說詞反覆，前後不一，證詞有瑕疵，因無其他積極事證，證明張販毒，判張無罪，可上訴。

根據判決書，張姓男子遭檢警指控，涉嫌在今年2月間，將安非他命放在家人的機車置物箱內，並透過手機通訊軟體，通知蘇姓毒犯前往拿取，作為抵債500元之用。

蘇在今年3月間遭警方持搜索票查獲，蘇在警詢時，先供稱毒品是以500元代價，向身分不詳、綽號「阿偉」的男子購買，後來又改口，因「阿偉」欠他錢，在路上遇到，詢問他是否可以毒品抵債，他允諾才取得毒品。

不過警方根據查扣的蘇手機中查出，蘇在今年2月間，有向一名綽號「哥哥」的人聯繫，當時「哥哥」將一輛機車車牌號碼，傳送給蘇。

警方再詢問蘇，蘇又改口，證稱「哥哥」欠他2、3000元，他詢問「哥哥」是否還債時，「哥哥」將一輛機車的車牌傳給他，要他去拿，兩人見面時，當場約定，以一包安毒抵債500元，警方在3月查獲的安毒就是「哥哥」所提供，而且他與「哥哥」已認識約1、2年。

警方溯源查獲「哥哥」就是張姓男子，不過張到案時，否認涉案，辯稱他與蘇因一起工作有互動，也常將香菸放在機車置物箱內，讓蘇去拿，並沒有擺放毒品在置物箱內，不過檢方仍認定張涉嫌販毒，依毒品罪起訴。