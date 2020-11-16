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影／時髦6旬翁將農舍改成鋼管夜店 還賣毒咖啡包

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣6旬陳男日前將農舍改裝成夜店，設鋼管、卡拉OK，還聘專業DJ，提供外籍人士飲酒、作樂，交易毒品，嘉義地檢署昨指揮縣專勤隊、警方查緝，當場查扣安非他命、毒咖啡包，陳男、阮女、廖女3人涉販賣、轉讓毒品，訊後以3萬至5000元交保。

據了解，本國籍主嫌陳男年近60歲，但穿著打扮相當時髦，他認為太保附近移工多、缺少娛樂，自去年開始將太保市近新埤附近偏僻農舍改建成夜店，還聘請專業DJ到店，供外籍移工夜間唱歌、跳舞，為了助興，店內還有人以500到1000元價格販售毒咖啡包、K他命。

移民署嘉義縣專勤隊日前接獲情資，該夜店內除提供外籍移工飲酒作樂，疑販賣毒品K他命、毒咖啡包，報請嘉義地檢署檢察官指揮，組成專案小組調查，昨凌晨動員46名警力，持搜索票至農舍改建的夜店搜索。

檢方表示，夜店現場共有11名客人，其中8名為越南籍移工，現場並查獲安非他命及咖啡包等毒品，檢察官訊問後認陳男、阮女及廖女涉犯毒品危害防治條例罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，陳以3萬元、廖以2萬元、阮以5千元交保。

嘉義縣專勤隊、縣市警局員警，昨凌晨到夜店查緝。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣專勤隊、縣市警局員警，昨凌晨到夜店查緝。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣專勤隊、縣市警局員警，昨凌晨到夜店查緝。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣專勤隊、縣市警局員警，昨凌晨到夜店查緝。記者卜敏正／翻攝

毒品 夜店 嘉義

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