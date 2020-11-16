高雄關再傳捷報 查扣中國轉口貨櫃走私百萬包菸
財政部關務署高雄關再傳捷報，高雄關今天指出，日前查獲中國轉口菲律賓貨櫃中有2000箱走私未稅菸，估達100萬包，市價逾7000萬元。依違反海關緝私條例及菸酒管理法當場查扣。
高雄關上月查獲乾黑木耳絲及洋酒藏匿貨櫃，13日再傳捷報，查緝關員緝獲兩只轉口未稅菸品櫃，總數量約2000箱，粗估達100萬包，市價逾新台幣7000萬元。
高雄關今天表示，查緝關員發現自中國廣東廣澳港起運，預定轉口至菲律賓蘇比克灣，申報貨名為「STRETCH FILM」（纏繞膜）的兩只40呎貨櫃非常可疑，當貨櫃在高雄港70號碼頭卸船後，開櫃發現竟是滿櫃的未稅菸。
海關調查，這兩只貨櫃申報貨名為「STRETCH FILM」，但查緝關員運用風險管理機制，過濾分析高風險標的後鎖定這兩只貨櫃，經查核發現裡頭是黑色防水袋及編織袋包包裹的走私菸。提單及艙單申報不符，已依違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定當場查扣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言