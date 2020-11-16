高雄關再傳捷報 查扣中國轉口貨櫃走私百萬包菸

財政部關務署高雄關再傳捷報，高雄關今天指出，日前查獲中國轉口菲律賓貨櫃中有2000箱走私未稅菸，估達100萬包，市價逾7000萬元。依違反海關緝私條例及菸酒管理法當場查扣。

高雄關上月查獲乾黑木耳絲及洋酒藏匿貨櫃，13日再傳捷報，查緝關員緝獲兩只轉口未稅菸品櫃，總數量約2000箱，粗估達100萬包，市價逾新台幣7000萬元。

高雄關今天表示，查緝關員發現自中國廣東廣澳港起運，預定轉口至菲律賓蘇比克灣，申報貨名為「STRETCH FILM」（纏繞膜）的兩只40呎貨櫃非常可疑，當貨櫃在高雄港70號碼頭卸船後，開櫃發現竟是滿櫃的未稅菸。

海關調查，這兩只貨櫃申報貨名為「STRETCH FILM」，但查緝關員運用風險管理機制，過濾分析高風險標的後鎖定這兩只貨櫃，經查核發現裡頭是黑色防水袋及編織袋包包裹的走私菸。提單及艙單申報不符，已依違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定當場查扣。