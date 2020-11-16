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毒酒店不改行頻改名 北市警拂曉掃蕩強勢停業

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方近年積極查緝轄內涉毒酒店、旅社，雖今年3月酒店因疫情停業，但5月後又有酒店涉及毒品；警方經埋伏蒐證，10月再次派員突襲搜索，查獲毒品K他命、8人持有、吸食毒品，詢後除依法送辦外，也結合第三方警政，對涉毒酒店處罰緩及命令停業處分，展現強勢執法作為。

台北市警局表示，台北市為經濟活躍地區，夜生活型態繁複，警方為避免不肖業者以合法掩飾非法，自2018年起運用大數據資料，分析易涉毒品案件的酒店、夜店加強蒐證，2019年間將6間旅館、2間酒店等涉毒營業場所查緝到案、依法送辦。

其中，位於台北市林森北路289號大樓內的「元富」酒店也曾被蒐證列管，因今年3月新冠肺炎疫情爆發，停業2個月後，又傳出涉及藏有毒品，再次被警方盯上。

警方指出，因不肖業者屢遭查緝，早已熟稔警方查緝作為，不僅設置許多監視器盯哨，加強過濾客人身分，還在出入口加裝難以破壞的「天地鎖」，強勢破門至少也需要花上20分鐘才能進入，時間足以讓店內人員想辦法銷贓滅證。

警方經數月蒐證，10月21日凌晨6時許派出大批警力前往埋伏，雖知攻堅不易，仍準備好強勢破門「賭一把」；但正當要下令攻堅時，突然有店內人員要外出移車，現場員警見狀立刻衝入店內，當場查獲用剩的毒品K他命4公克、殘渣袋。

警方當時將現場30餘人帶返偵辦後，確認21歲賴姓少爺等8人涉嫌持有毒品，其中有7人毒品尿檢呈陽性反應，詢後依涉毒品危害防制條例送辦。台北市政府也於11月12日依法處「元富」50萬元罰緩，命令停止營業1年6個月。

據悉，此次查獲的「元富」酒店涉毒已不是第一次，其前身是在開設在錦州街上的「寶愛」酒店，因屢屢涉毒遭警查緝，業者為避風頭，移轉到林森北路289號大樓內，改名「永利」酒店經營，仍因涉毒被警方盯上，嚴加查辦。

近兩年業者將酒店原地改名「元富」，卻重操舊業，同樣「毒」影幢幢。此次警方在疫情過後再次查緝該店，已將專案列管的涉毒營業場所全數掃蕩，中山區內今年毒品案件發生數也較3月酒店停業前下降28％，顯見有效防制「五木特區」及周邊毒品案發生。

警方表示，2017年至2019年間，台北市警局查獲供毒藥頭數分別為752、832、894人，偵查成效逐年上升；今年1月至10月查獲848人，也較去年同期784人增加64人，查緝成效成長率為六都最高。

警方強調，查緝毒品為警局重要執行政策，凡有涉及不法，均會全力查緝，呼籲市民及業者，發現不法應立即通報警方，警方將與市民共同防制毒品危害，將台北市打造為「無毒家園」，讓市民安居樂業。

警方當時將現場30餘人帶返偵辦後，確認21歲賴姓少爺等8人涉嫌持有毒品，其中有7人毒品尿檢呈陽性反應。記者李隆揆／翻攝
警方當時將現場30餘人帶返偵辦後，確認21歲賴姓少爺等8人涉嫌持有毒品，其中有7人毒品尿檢呈陽性反應。記者李隆揆／翻攝
台北市政府警察局近期查獲毒品飲料包外包裝圖示。記者李隆揆／翻攝
台北市政府警察局近期查獲毒品飲料包外包裝圖示。記者李隆揆／翻攝
台北市政府警察局近期查獲毒品飲料包外包裝圖示。記者李隆揆／翻攝
台北市政府警察局近期查獲毒品飲料包外包裝圖示。記者李隆揆／翻攝
台北市刑警大隊毒緝中心隊長黃壬鍵。記者李隆揆／攝影
台北市刑警大隊毒緝中心隊長黃壬鍵。記者李隆揆／攝影
警方當時將現場30餘人帶返偵辦後，確認21歲賴姓少爺等8人涉嫌持有毒品，其中有7人毒品尿檢呈陽性反應。記者李隆揆／翻攝
警方當時將現場30餘人帶返偵辦後，確認21歲賴姓少爺等8人涉嫌持有毒品，其中有7人毒品尿檢呈陽性反應。記者李隆揆／翻攝
台北市政府警察局近期查獲毒品飲料包外包裝圖示。記者李隆揆／翻攝
台北市政府警察局近期查獲毒品飲料包外包裝圖示。記者李隆揆／翻攝

毒品 酒店 北市

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