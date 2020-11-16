最危險的地方最安全？ 鄰居打掃樓梯間赫見鞋盒放槍彈

基隆市郭姓男子把友人寄放的手槍和子彈，藏放在樓梯間的鞋盒中。鄰居打掃發現後嚇了一跳，通知社區總幹事處理。檢警蒐證偵辦，比對出郭男指紋，郭坦承犯行。基隆地方法院審理後，判郭1年8月徒刑，併科罰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，郭男2012年7、8月間某日，在基隆市暖暖區一處公園受綽號「阿龍」友人委託，寄藏改造手槍1把、制式子彈16顆和槍枝零件 。郭原本把這批槍彈放在木盒中，後來發現木盒潮溼，所以改用紙袋包裝，再放進鞋盒，藏放在6樓住處外5、6樓間的樓梯間。

郭男的鄰居2016年2月5日傍晚打掃樓梯間雜物時，看到鞋盒中有槍彈，通知社區總幹事報警處理。員警到場查扣彈並採證，採得指紋送請內政部警政署刑事警察局鑑定，比對結果與郭男指紋相符，警詢後送辦，檢察官偵結起訴。

刑法規定，未經許可持有、寄藏或意圖販賣而陳列具殺傷力槍砲者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。