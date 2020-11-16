最危險的地方最安全？ 鄰居打掃樓梯間赫見鞋盒放槍彈
基隆市郭姓男子把友人寄放的手槍和子彈，藏放在樓梯間的鞋盒中。鄰居打掃發現後嚇了一跳，通知社區總幹事處理。檢警蒐證偵辦，比對出郭男指紋，郭坦承犯行。基隆地方法院審理後，判郭1年8月徒刑，併科罰金3萬元。全案可上訴。
判決指出，郭男2012年7、8月間某日，在基隆市暖暖區一處公園受綽號「阿龍」友人委託，寄藏改造手槍1把、制式子彈16顆和槍枝零件 。郭原本把這批槍彈放在木盒中，後來發現木盒潮溼，所以改用紙袋包裝，再放進鞋盒，藏放在6樓住處外5、6樓間的樓梯間。
郭男的鄰居2016年2月5日傍晚打掃樓梯間雜物時，看到鞋盒中有槍彈，通知社區總幹事報警處理。員警到場查扣彈並採證，採得指紋送請內政部警政署刑事警察局鑑定，比對結果與郭男指紋相符，警詢後送辦，檢察官偵結起訴。
刑法規定，未經許可持有、寄藏或意圖販賣而陳列具殺傷力槍砲者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。
法官指出，郭男代人寄藏槍枝、子彈及組成零件，行為不對，但並無證據顯示郭曾利用槍、彈等供自己或他人犯罪。審酌受寄動機、目的單純，犯後坦承犯行，已具悔意，加上寄藏槍、彈數量不多，處以法定最低刑度猶嫌過重，依刑法減刑，判1年8月徒刑，併科罰金3萬元。罰金如易服勞役，以1千元折算1日。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言