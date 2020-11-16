影／20歲男網路平台賣假VANS鞋 上萬雙獲利400萬被逮

保二刑大偵二隊今年中旬接獲網路購物平台蝦皮通報，一名賣家遭鞋廠VANS檢舉，涉嫌以市價7折販售鞋款，實際販售的是偽品，警方在平台業者與鞋廠的協助下，縮短偵辦時間，8月前往該賣家位於太平區的倉庫查緝，當場查獲上千雙偽品，並帶回張姓男子。經查，張年僅20歲，利用買真鞋，另請廠商仿做假鞋的方式，牟取不法利益，3年間已賣上萬雙鞋，初估不法獲利超過400萬，全案將依違反商標法送辦，追查其他共犯。

保二總隊刑大偵二隊在今年7月間獲報，張姓男子（20歲）疑在網路購物平台瞎皮販售仿冒的VANS鞋款，經報請檢察官指揮後，全案在今年8月間收網，前往張位於太平區的倉庫，查獲上千雙的仿冒品，並帶回張詢問。初步調查，張先到鞋店購買真品，再聯絡大陸的代工廠比對用料、縫線、鞋盒配件等，後續定購偽品回台販售。

經查，張姓男子的網路賣場將偽品以真品7折的價格販售，還搭配抽獎活動，例如下標抽AIRPODS等銷售手法，吸引買氣，張每雙鞋的成本約在600至700元間，每雙鞋以獲利400元計算，張在營業3年期間，已賣出上萬雙鞋，不法獲利達400萬元。全案在警詢後，依違反商標法罪嫌，函送涉案張姓男子，並擴大追查是否有其他共犯涉案。

保二總隊刑大偵二隊長林志明表示，涉案人販售的假鞋，連民間專業驗鞋業者都難以分辨，若非品牌利用原廠的防偽機制，實難確認是否為仿冒品，幸好此次有鞋廠配合，縮短鑑定時間。