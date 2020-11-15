調查局搞丟6公斤安毒 藍委轟離譜、要排專案報告

國民黨團總召林為洲。圖／聯合報系資料照片

調查局航基站去年偵獲一起安毒案件時，竟搞丟6公斤毒品，這批毒品「遺失」近一年，迄今未尋獲。國民黨團總召林為洲今天直呼「有夠離譜」，不排除本周三、四在司法法制委員會安排專案報告，要求調查局說清楚。

林為洲指出，根據標準作業程序，要送化驗的證物最少要兩人去，他們沒有按照程序，導致事件演變成羅生門，這是極為嚴重的疏失，一定要有人受懲處，也要追究釐清責任。

林為洲表示，價值五、六百萬元的贓物竟然事隔一年都沒有調查結果，實在令人匪夷所思，這是重大疏失，該懲處、查辦的都不能輕率處理。由於周一司委會要變更議程已經來不及，他會再與召委李貴敏商討，最快不排除本周三就會安排專案報告，邀請相關單位列席說明。

國民黨司委會召委李貴敏表示，由於周三已向財政委會借會議室審查法務部預算，原定周四安排考察，可望變更議程改排調查局等單位的專案報告。

她也批，在台灣掉東西，循線追查的困難度應該不高，尤其毒品遺失比起其他物品，後遺症更嚴重，萬一流入市面、在市場轉賣，後果不堪設想，這也凸顯行政部門螺絲鬆到不行、荒腔走板。