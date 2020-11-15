影／轎車停路中不熄火 台中駕駛呆坐吸毒被警查獲

台中市第二警分局今天凌晨4時許巡邏時，在北區發現一輛轎車停在道路中央沒有熄火，警方前往盤查，才發現彭姓男子坐在駕駛座，疑剛吸完毒品，手上還拿著K盤，警方將他叫醒後，彭自知法網難逃，承認持有毒品，並交出車內藏有的4包毒咖啡包，全案警詢後將依公共危險、毒品二罪嫌，移送台中地檢署。

台中市第二警分局永興所員警在今天凌晨4時許時，在北區崇德路、太原路口發現一部轎車怠速停在太原路上，警方前往查緝，發現彭姓男子（25歲）坐在駕駛座上，手持K盤精神恍惚、昏睡，經員警叫醒彭後，盤查身分，除了在彭身上查獲K盤外，另外在駕駛座旁溝槽，查扣二級毒品毒咖啡包4包（重34.77公克），全案依毒品、公共危險等罪嫌逮捕帶返所偵辦。