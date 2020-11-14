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幫岳父從柬埔寨走私海洛因 被判10年扯家族企業想交保

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園廖姓男子經營豬肉攤，因幫住在柬埔寨的詹姓岳父、妻舅走私海洛因來台，落網後被收押至今，法院也依運輸第一級毒品罪判他10年；廖聲請停止羈押，自稱家族企業是知名正新橡膠、他叔叔是衛福部官員，若他逃亡被媒體揭露會損害家族等語，主張不會逃，但法院不採信予以駁回。

廖男說，自己是家中獨子，因相信岳父、妻舅才會犯下本案，羈押至今5個多月，家裡還有年邁父母、年幼子女要扶養，廖並自稱，他家族企業是中部知名的正新橡膠工業公司，叔叔也是衛福部官員，若他逃亡經媒體披露，會帶給家族損害，可見他交保後絕不會棄保逃亡。

廖並表示，他犯後都坦承不諱，已經沒有串供、滅證的可能與必要，加上之前經營豬肉攤生意，現在被羈押管理營運出現困境，希望能回去早日重整，另還有痔瘡、疑似肛門膿瘍，醫師叮囑需要定期追蹤治療，非保外就醫難以治癒，聲請停止羈押。

法院審酌，廖涉及運輸第一級毒品案，7月7日經訊問後認為有羈押原因，裁定羈押禁見，另全案已經辯論終結，依運輸第一級毒品罪判廖有期徒刑10年，廖雖已無串供、滅證之虞，但其坦承犯行、嫌疑重大，也已經被判處10年重刑。  

法院認為，該案的共犯，也就是廖男的詹姓岳父、詹姓二舅，目前仍在柬埔寨生活，可見廖顯然有管道及能力可以逃亡海外藏匿，可認他為規避後續刑罰執行，而有畏罪逃亡的動機，客觀上可預見他逃匿的可能性極高，仍有羈押必要。

另外，經函詢桃園看守所，發現廖男自稱痔瘡、肛門膿瘍等疾病，前後在獄所西醫門診就醫，也經戒護到醫院取藥，仍可透過監所內門診、戒護就醫方式取得完善的治療，並沒有非保外就醫難痊癒的狀況，予以駁回。

廖男幫岳父、妻舅從柬埔寨走私海洛因來台，落網後自稱家族企業是正新橡膠、叔叔是衛福部官員，自己不會逃亡連累親屬聲請停止羈押，但法院不採信予以駁回。記者曾健祐／攝影
廖男幫岳父、妻舅從柬埔寨走私海洛因來台，落網後自稱家族企業是正新橡膠、叔叔是衛福部官員，自己不會逃亡連累親屬聲請停止羈押，但法院不採信予以駁回。記者曾健祐／攝影

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