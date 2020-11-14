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3男搶運匠一看沒錢 逃逸遭警迅速逮捕

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市今天清晨發生一起白牌車搶案，3名男子疑因缺錢花用，竟打電話叫車，再以電擊棒脅迫白牌車司機交出身上財物，但司機身上卻沒錢，只好作罷自行開車逃逸。最後遭警方在中壢交流道南下匝道攔下，25歲徐姓、32歲劉姓及16歲劉姓少年等3嫌，偵詢後依竊盜強盜毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，警方也將持續深入毒品來源及流向。

平鎮警分局表示，今天日清晨4時許，警方接獲張姓白牌車司機報案，疑遭3名男子誘騙至平鎮區振興西路一帶，趁著四下無人，再以電擊棒恐嚇，脅迫交出身上財物，但他身上沒錢，3嫌隨即下車，由劉嫌駕駛自己的車輛，載著另2人逃離現場。

警方獲報後立即展開追捕，根據司機提供的車輛特徵，以天羅地網監視器鎖定車號，經過20分鐘的攔截圍捕，在平鎮區延平路發現犯嫌車輛，嫌犯拒絕就範竟加速逃逸，甚至衝撞警車，員警隨即對空鳴槍2槍警告，最後警網前往包夾，於中壢交流道南下匝道攔下犯嫌車輛，將車上3人壓制在地逮捕歸案。過程中造成2名員警分別右手遭玻璃劃傷、頭部輕微腦震盪。

據了解，3嫌因缺錢花用，才搶劫的白牌車司機財物，但因司機身上沒錢作罷。由於警方在車上起獲咖啡包18包(124.32公克)、K他命14.3克等大量毒品，並查扣兩面失竊車牌，研判3人極可能有販毒行為。

遭逮獲的25歲徐姓、32歲劉姓及16歲劉姓少年等人，偵詢後依竊盜、強盜及毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，警方也將持續深入毒品來源及流向，以釐清案情。

警方於中壢交流道南下匝道攔下犯嫌車輛，並將車上3人壓制在地。記者高宇震／翻攝
警方於中壢交流道南下匝道攔下犯嫌車輛，並將車上3人壓制在地。記者高宇震／翻攝
由於警方在車上起獲咖啡包18包(124.32公克)、K他命14.3克等大量毒品，並查扣兩面失竊車牌，研判3嫌極可能有販毒行為。記者高宇震／翻攝
由於警方在車上起獲咖啡包18包(124.32公克)、K他命14.3克等大量毒品，並查扣兩面失竊車牌，研判3嫌極可能有販毒行為。記者高宇震／翻攝

毒品 強盜 竊盜

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