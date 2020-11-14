屏東警聯合攻破毒品製造場 查獲524株市值上億大麻
屏東一名23歲張姓男子，夥同24歲王姓男子，於竹田鄉偏遠地區承租一棟兩層樓的民宅，屋外倉庫種植近3分店的大麻，警方於今年7月份接獲情資，臨時3個多月調查，於11月12日凌晨破門攻堅，將張、王兩人逮捕，更查獲市值上億元的524株大麻、500公克成品、烘乾機等大麻菸製造工具，依違反毒品危害防制條例送辦。
里港警分局今年7月份掌握情資，於竹田地區某處疑似有製造、販賣大麻菸的情形，於是派員多日現勘。
經警方層層過濾可疑人車，歷時3個多月跟蹤埋伏，見時機成熟，里港警分局與屏東刑警大隊、潮州警分局聯合在11月12日凌晨4時30分，以24名警力分6小組破門攻堅。
警方一舉逮捕張、王兩人，更查獲市值上億元的524株大麻、500公克成品、烘乾機等大麻菸製造工具。經調查，兩人以每月4萬元承租一棟兩層樓的民宅，並在屋內與屋外倉庫種植近3分店的大麻，至於大麻來源販售流向，仍待警方調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言