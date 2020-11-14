屏東警聯合攻破毒品製造場 查獲524株市值上億大麻

屏東一名23歲張姓男子，夥同24歲王姓男子，於竹田鄉偏遠地區承租一棟兩層樓的民宅，屋外倉庫種植近3分店的大麻，警方於今年7月份接獲情資，臨時3個多月調查，於11月12日凌晨破門攻堅，將張、王兩人逮捕，更查獲市值上億元的524株大麻、500公克成品、烘乾機等大麻菸製造工具，依違反毒品危害防制條例送辦。

里港警分局今年7月份掌握情資，於竹田地區某處疑似有製造、販賣大麻菸的情形，於是派員多日現勘。

經警方層層過濾可疑人車，歷時3個多月跟蹤埋伏，見時機成熟，里港警分局與屏東刑警大隊、潮州警分局聯合在11月12日凌晨4時30分，以24名警力分6小組破門攻堅。