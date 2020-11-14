男子持槍型打火機嚇唬國中生 僅因差點撞到孕妻

台南市有3名國中生昨晚補習後在台南火車站等車準備返家，在站前廣場在賣雞蛋糕攤前，突遭30多歲溫姓男子掏出疑似槍枝並做拉滑套動作恫嚇，3生見狀立即逃離現場，陳姓國中生父親社群網站po文並報警處理，台南市警一分局循線找到溫及查扣沙漠之鷹手槍造型的打火機，他表示，國中生差點撞到懷孕的妻子，心生不滿。警方依恐嚇罪嫌將他函送法辦。

昨天深夜陳姓民眾在台南爆料公社、PTT台南版等社群網站上po文，反映昨晚9時自己的兒子在台南火車站前廣場賣雞蛋糕的攤位旁，突遭陌生人持疑似槍枝恐嚇，兒子與同學見狀立即逃離現場，所幸未發生危害，並請大家提供線索。此文一出，立即在網上瘋傳，台南警一分局東寧派出所同一時間獲報，立即展開偵查。

因為該案發生地點位於台南火車站前，且該時段正值人車鼎沸，竟有人敢公然持槍恐嚇民眾，東寧派出所獲報後高度重視，除立即通知被害人到派出所釐清案情，以恐嚇罪受理並開立刑事案件三聯單，立即派員調閱現場周邊監視器追查涉案對象。