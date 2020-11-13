疑無故被打引不滿 男帶3友人埋伏對方住所尋仇被法辦
21歲翁姓男子因日前與22歲陳姓男子發生嫌隙，今天凌晨1時許夥同3名友人租車前往新北市林口區文化北路口陳男住所埋伏，趁陳與女友返家時砍傷陳男後逃逸，陳與女友嚇得躲在一旁報警；警方調閱監視畫面，今天晚間通知4人到案，警詢後依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌函送新北地檢署。
警方調查，綽號「肉球」的陳男有傷害、聚眾鬥毆等前科，雖未有幫派註記但常惹事生非；日前陳替友人出氣，跑到翁的友人家中打傷對方，翁當時正好在朋友家，無故遭陳一起打傷，他疑似因此引起不滿，利用社群軟體調查陳男住家後，今天凌晨帶著三名友人（喬、吳、陳，均男性21歲）到陳住所埋伏，趁他與女友返家時持刀與鎯頭追砍。
陳被砍傷後嚇得與女友躲在一旁報警處理，但警方抵達現場時，翁等人已逃逸無影。調閱監視畫面，警方查出4名犯嫌搭乘租賃車到場，再以車追出翁等涉有重嫌。
警方通知翁等人到案說明，4人均坦承犯行，警詢後於今晚8時許依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌將4人函送新北地檢署偵辦。
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