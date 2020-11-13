快訊

美國為何「護台抗中」？台灣人需要了解的美中台關係

暖！學生意外頻傳 台大社會系師生發起「互挺團」

疑無故被打引不滿 男帶3友人埋伏對方住所尋仇被法辦

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

21歲翁姓男子因日前與22歲陳姓男子發生嫌隙，今天凌晨1時許夥同3名友人租車前往新北市林口區文化北路口陳男住所埋伏，趁陳與女友返家時砍傷陳男後逃逸，陳與女友嚇得躲在一旁報警；警方調閱監視畫面，今天晚間通知4人到案，警詢後依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌函送新北地檢署。

警方調查，綽號「肉球」的陳男有傷害、聚眾鬥毆等前科，雖未有幫派註記但常惹事生非；日前陳替友人出氣，跑到翁的友人家中打傷對方，翁當時正好在朋友家，無故遭陳一起打傷，他疑似因此引起不滿，利用社群軟體調查陳男住家後，今天凌晨帶著三名友人（喬、吳、陳，均男性21歲）到陳住所埋伏，趁他與女友返家時持刀與鎯頭追砍。

陳被砍傷後嚇得與女友躲在一旁報警處理，但警方抵達現場時，翁等人已逃逸無影。調閱監視畫面，警方查出4名犯嫌搭乘租賃車到場，再以車追出翁等涉有重嫌。

警方通知翁等人到案說明，4人均坦承犯行，警詢後於今晚8時許依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌將4人函送新北地檢署偵辦。

陳在住所門口遭4人持刀與榔頭砍傷。記者柯毓庭／翻攝
陳在住所門口遭4人持刀與榔頭砍傷。記者柯毓庭／翻攝
林口警分局偵查隊長薛光明說明案情。記者柯毓庭／攝影
林口警分局偵查隊長薛光明說明案情。記者柯毓庭／攝影
警方晚間詢問後依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌函送4人。記者柯毓庭／攝影
警方晚間詢問後依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌函送4人。記者柯毓庭／攝影
現場血跡斑斑，還遺留一支犯案榔頭。記者柯毓庭／翻攝
現場血跡斑斑，還遺留一支犯案榔頭。記者柯毓庭／翻攝

殺人 幫派

延伸閱讀

女友懷孕！男驚「交往11年沒性事」仍願娶 網嘆：工具人代表

影／新北警強力掃蕩黑幫 檢肅23人到案還查獲衝鋒槍

屏東深夜傳鬥毆 警方意外查獲改造手槍、近300公克毒品

疑3仇家找上門…男子凌晨在自家門口遭砍 警追兇手中

相關新聞

學校旁開麻將館　警上門查緝「8成賭客都學生」

台北市警方近日獲報，萬華區有一間「健康麻將館」涉及賭博，前天上門查緝時，發現該館鄰近轄區派出所、對街就是學校，不僅涉賭，...

疑無故被打引不滿 男帶3友人埋伏對方住所尋仇被法辦

21歲翁姓男子因日前與22歲陳姓男子發生嫌隙，今天凌晨1時許夥同3名友人租車前往新北市林口區文化北路口陳男住所埋伏，趁陳...

電線遭怪手扯下　中壢女騎士勒喉摔車　

桃園市一名女機車騎士，昨天行經中壢區月桃路時，竟遭垂落的電線勒住喉嚨摔車，一旁施工工人打電話叫救護車，並以怪手將電線撐起...

沿奇萊東稜探勘山屋地點 林管處3人失溫1人疑似高山症

花蓮林管處新城工作站3名人員陪同太魯閣國家公園處人園上山勘察避難山屋設置地點，今下午在將近海拔3000公尺處的太魯閣大山...

小王抓到了！糾纏人妻 還持刀殺傷人夫

台中縣清水區55歲呂姓男子，與彰化縣已婚林姓女子發生婚外情，呂不滿林女要跟他分手，今天上午9時許，持一把折疊刀前往林女位...

北市男童打開7樓窗戶墜樓 好在意識清楚目前無生命危險

台北市士林區一名9歲男童今天下午快5點從自家7樓高墜樓，家屬向警方稱，發現男童不見時，窗戶被打開，才知他墜樓。警消趕抵搶...

外送員與小貨車碰撞 車頭全毀騎士雙手骨折倒臥路中間

屏東36歲吳姓男子今天行經萬丹鄉萬丹路三段時，與38歲陳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，碰撞當下，吳男面朝下倒地，雙手骨折意...

保護85年桃園神社 消防用細水霧滅火防止二度傷害

為了防止古蹟火警，桃園市消防局第一大隊大有分隊今天在有85年歷史，前身為「桃園神社」的桃園忠烈祠舉辦救災演練，模擬忠烈祠...

影／新北警強力掃蕩黑幫 檢肅23人到案還查獲衝鋒槍

新北市警方配合警政署自11月2日起執行「全國同步掃黑專案行動」，截至11月13日止，共檢肅天道盟、竹聯幫及其他幫派組合分...

台中中清菓菜市場後方草皮起火 火舌延燒2輛貨車

台中市西屯區中清菓菜市場後方的草皮，今天中午突然起火，由於堆放大批雜物，一時火勢熊熊、濃煙密布，延燒到車棚內的2輛貨車，...

收貨簡訊遭植入惡意程式盜個資 檢調搜索約談

詐騙集團利用發送「查詢收貨」簡訊吸引民眾點擊網路連結，致手機被植入惡意程式盜取銀行資料，再盜走存款、盜刷信用卡，被害人初...

影／蘇花公路大清水隧道車禍車撞爛 雙向交通暫時中斷

台9線蘇花公路159公里處花蓮大清水隧道，中午傳出車禍，一台轎車疑與遊覽車擦撞，車頭撞得稀爛。消防人員已趕往搶救，這起車禍造成雙向交通暫時中斷，轎車內3人受傷，小轎車駕駛一度受困車內...

熱門新聞

台大五天三起事故 又一名22歲男學生墜樓意識不清送醫

鑽信用卡系統漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

BMW詭異停路中央駕駛不知去向 後座竟有棉被包裹男屍

影／蘇花公路大清水隧道車禍車撞爛 雙向交通暫時中斷

台大5日內第三起學生事故 校方回應了

差6歲姊弟戀才新婚近4月…夫家暴掐死妻 檢依殺人起訴求重刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。