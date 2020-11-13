台大校園再傳墜樓 心理師籲週末多聚會取暖

圖為台大。圖／本報資料照片

台大校園今天再傳學生墜樓案件，引發社會關注。諮商心理師羅惠群表示，一連多起輕生事件，校園內的悲傷情緒恐蔓延，若無法排解憂鬱、悲傷感，週末應多和朋友聚聚取暖。

台灣大學校園內今天傳墜樓案，1名約22歲陳姓男學生疑從台大社會科學院頂樓墜落至水池，傷者送醫時意識不清、身體多處骨折，警方初步排除有外力介入，案發原因待釐清。

諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群今天接受記者訪問時表示，台大校園短短幾天內接連發生多起類似事件，可能引起悲傷情緒蔓延，尤其是平時生活在同一個區塊或是墜樓、輕生者身旁的朋友，影響可能更為嚴重，若內心憂鬱、悲傷的感覺無法排解，週末假期應盡可能和朋友待在一起，說出心中感受，尋求同溫層心理支持。

羅惠群說，若週末一時約不到朋友，不妨上網找個封閉的社群抒發心情，例如臉書、噗浪或是Line群組，透過文字說出內心感受「討拍」，都是不錯的作法。

他指出，根據他觀察，現代孩子在成長過程中被父母、學校系統保護得很好，從小可能遭遇的挫折比較少，一旦進入大學，一口氣得面臨感情、成績、同儕、打工等問題帶來的挫折，加上家庭功能又不如以往健全，很可能就此被擊垮。

「人」是這個年齡層的孩子面臨最主要的壓力來源，羅惠群說，有些孩子個性雖然內向，看似朋友少，但只要有3到5個好友，就能擁有足夠的心理支持，因此重點在於和人的互動狀況，如果長期和他人關係不良，例如同儕認同遇瓶頸或遭霸凌，累積很多負面情緒，找不到歸屬感，就可能是憂鬱的高風險族群。

不過，羅惠群也強調，憂鬱都是多重因素造成，即便校園裡都有輔導心理師，但很多因子仍無法控制，人力也相當不足，仍有許多問題待政府正視與解決。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )