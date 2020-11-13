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疑不滿買壽險理賠糾紛 7旬翁持鐮刀砍傷2保險員送辦

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

79歲林姓老翁昨天因保險糾紛，酒後騎車到台中市清水區一家保險公司找人理論，與保險公司員工爆口角，林憤而持鐮刀劃傷公司一名女員工臉部，再劃傷一名男員工的左手，兩人送醫無生命危險，警方依殺人未遂及傷害罪嫌將林翁移送法辦。

昨天下午4時45分，林酒後攜鐮刀騎機車到一家保險公司，與保險公司員工爆發口角衝突，林一氣之下揮舞鐮刀劃傷陳姓女員工（55歲），廖姓男子（32歲）見狀上前欲奪鐮刀制止，拉扯過程中，廖左手也遭劃傷。

林姓老翁向警方供稱，自己向保險公司投保3、4個保險，已經3、40年卻都沒獲得理賠，向公司理論也沒下文，才會憤而行凶；鐮刀則是在路邊撿的。

廖男在爭吵中有聽到林翁與陳女談到保險問題，但不了解詳細狀況，不久後就見林翁持刀傷人，廖遂上前奪刀制止。

該保險公司清水服務處對林翁投保與理賠狀況三緘其口，僅回應不清楚，統一由總公司對外發言。

據了解，林姓老翁有向該公司投保壽險，但老翁人還健在就想理賠，加上他從未按照正常程序申請理賠，卻常到公司想請領保險金，雙方才會爆發口角衝突。

陳姓女員工因為多處受傷，目前仍住院治療中，林姓老翁今天上午被依殺人未遂及過失傷害罪嫌移送法辦。

林姓老翁今天上午被依殺人未遂及過失傷害罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
林姓老翁今天上午被依殺人未遂及過失傷害罪嫌移送法辦。圖／民眾提供

保險 老翁 傷害罪

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