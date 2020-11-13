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男子債務糾紛被打死棄屍車上 警方已鎖定嫌犯追緝

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣橫山鄉今天上午發生的凶殺棄屍案，警方已經鎖定1名涉嫌人全力追緝中；據悉，死者彭姓男子被人發現陳屍在路中央一輛自撞分隔島的白色BMW後座，目擊民眾則表示事故發生後看見一輛黑車前來接應駕駛逃離現場，檢警表示全案已朝殺人案偵辦。

據了解，死者彭姓男子（52歲）有多項毒品前科，是竹東地區知名的涉毒人口，但疑似因與人發生金錢糾紛，慘遭對方行刑式報復；嫌犯疑似藉將人約出談判過程中，以鈍器、利刃攻擊致死，並打算將死者載往山區棄屍。

死者友人透露，嫌犯與死者之間早已有金錢債務糾紛，嫌犯曾向死者欠款數十萬元，但卻遲遲無法還款，疑似因日前死者將嫌犯的車開去當鋪典當抵債，惹得嫌犯十分不滿，才引來殺身之禍。

友人表示，昨日晚間8時許，嫌犯在與死者的共同友人家碰巧遇見，嫌犯隨即要求死者與他一同到他處「喬事情」，2人共乘死者的白色BMW離開後，疑似在爭討債務糾紛時發生衝突；友人更爆料，嫌犯早就打算將死者的車也開去典當彌補債務缺口。

沒想到嫌犯將死者用棉被包裹塞在後座後，卻在行經台3線北上66K處一處彎道，擦撞中央分隔島，左前車輪當場爆胎無法前進，嫌犯才因此選擇棄車逃離現場，將死者遺棄在車上。

死者身上有明顯傷勢，上半身未穿著衣物，全身被以棉被包裹，身上遍體鱗傷，不僅臉部被打得鼻青臉腫，連腳筋都被人殘忍砍斷，手段十分凶殘。

橫山警方表示，目前已經鎖定1名涉嫌重大的男子追緝中，同時要將其他參與犯案的嫌犯一同追查到案；新竹地檢則表示，案發後檢察官就到現場指揮，預計16日下午2時在新竹市立殯儀館進行解剖，釐清死因。

案發車輛自撞分隔島爆胎，嫌犯因此棄車逃逸，留下死者被塞在後座。記者巫鴻瑋／攝影
案發車輛自撞分隔島爆胎，嫌犯因此棄車逃逸，留下死者被塞在後座。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 債務 棄屍

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