新竹男遭打死棉被包裹塞後座 嫌犯自撞車子爆胎才曝光

新竹縣橫山鄉台3線北上66K處，今天上午9時許1輛白色BMW行經彎道時，不明原因自撞中央分隔島，爆胎拋錨在路中，民眾立刻報案表示發生車禍，但目擊者則稱車上駕駛沒立即下車查看，卻在10分鐘後跳上另輛黑車逃離現場，警方上前才驚見後座竟有1具男屍，全案已朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，死者是家住竹東二重埔的彭姓男子（53歲），過去有數起毒品前科，但卻被發現陳屍在事故車後座，上半身未穿著衣物，全身被用棉被包裹，身上遍體鱗傷，不僅臉部被打得鼻青臉腫，連腳筋都被人殘忍砍斷，手段十分凶殘。