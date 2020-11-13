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新竹男遭打死棉被包裹塞後座 嫌犯自撞車子爆胎才曝光

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣橫山鄉台3線北上66K處，今天上午9時許1輛白色BMW行經彎道時，不明原因自撞中央分隔島，爆胎拋錨在路中，民眾立刻報案表示發生車禍，但目擊者則稱車上駕駛沒立即下車查看，卻在10分鐘後跳上另輛黑車逃離現場，警方上前才驚見後座竟有1具男屍，全案已朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，死者是家住竹東二重埔的彭姓男子（53歲），過去有數起毒品前科，但卻被發現陳屍在事故車後座，上半身未穿著衣物，全身被用棉被包裹，身上遍體鱗傷，不僅臉部被打得鼻青臉腫，連腳筋都被人殘忍砍斷，手段十分凶殘。

警方立刻封鎖現場不敢大意，目前已經鎖定嫌疑人全面追查，同時通知死者家屬及友人協助釐清案情；據死者友人透露，死者疑似與人有債務糾紛，且曾與1人發生衝突，懷疑因此遭報復殺害；警方則回應，全案已朝他殺案件偵辦當中，將全力追緝在逃犯嫌。

嫌犯疑似將人殺害後準備載往山區棄屍，卻在途中發生車禍意外，命案因此曝光。記者巫鴻瑋／翻攝
嫌犯疑似將人殺害後準備載往山區棄屍，卻在途中發生車禍意外，命案因此曝光。記者巫鴻瑋／翻攝

事故 新竹 毒品

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