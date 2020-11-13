台南新化員警飛象過河 永康分局轄區查獲K他命毒咖啡包

新化員警飛象過河，在永康分局轄區查獲K他命毒咖啡包。記者周宗禎／翻攝 台南市新化警分局下午3點半發布新聞表示，偵查隊長蔡志成率所屬7人，昨天持搜索票到永康分局轄區永中街60巷，查獲張姓持有二、三級毒品，同居洪姓女子持有三級毒品，依毒品危害防制條例將張嫌移送台南地檢署偵辦。

新化警分局表示，蔡志成率小隊長陳文政、陳炳儒、偵查佐陳華翰、陳俊佑、巡佐尤建中、警員鄭伊涵至永康區永中街60巷搜索，查獲張嫌持有K他命4包含袋重:9.78公克、二級毒品咖啡包7包含袋重:59.23公克及電子磅秤等證物，另查獲非毒品調驗人口洪姓女子持有三級毒品一粒眠3顆、橘色藥丸4顆含K他命成分重:1.84公克，全案持續向上追查毒品來源。