台南新化員警飛象過河 永康分局轄區查獲K他命毒咖啡包
台南市新化警分局下午3點半發布新聞表示，偵查隊長蔡志成率所屬7人，昨天持搜索票到永康分局轄區永中街60巷，查獲張姓持有二、三級毒品，同居洪姓女子持有三級毒品，依毒品危害防制條例將張嫌移送台南地檢署偵辦。
新化警分局表示，蔡志成率小隊長陳文政、陳炳儒、偵查佐陳華翰、陳俊佑、巡佐尤建中、警員鄭伊涵至永康區永中街60巷搜索，查獲張嫌持有K他命4包含袋重:9.78公克、二級毒品咖啡包7包含袋重:59.23公克及電子磅秤等證物，另查獲非毒品調驗人口洪姓女子持有三級毒品一粒眠3顆、橘色藥丸4顆含K他命成分重:1.84公克，全案持續向上追查毒品來源。
新化分局長歐祖明表示，近幾年智慧型手機相當普及，且通訊軟體發達，讓監聽的效果大打折扣，掃蕩中、小盤毒販得「硬碰硬」！很多時候必需耗費人力，長期跟監，甚至利用毒蟲之間的互相出賣取得線報，緝毒工作相當辛苦，新化分局仍會賡續努力掃毒，讓更多人免於毒品的戕害，另對於掃毒有功人員將利用集會機會公開表揚。
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