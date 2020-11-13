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警政署今年第4波掃黑 抓幫派分子、暴力犯罪共282人

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫地堂成員李姓男子涉嫌設局暴力討債，持石頭把被害人打到腦震盪，並強拍裸照；警方今年第4波掃黑拘提李，打擊竹聯幫、天道盟、四海幫及地方組合，共查獲治平目標23人、手下成員149人及暴力犯罪110人。

據調查，李姓男子（25歲）是統促黨墨翟黨部成員，得知蔡姓男子追求其李姓女友人，今年8月約蔡至新北市五股區獅子頭景觀公園，以欠錢為由率小弟持石頭毆打，造成被害人腦震盪、腿部骨折，強拍裸照後逼簽20萬元本票。

新北市警方本月9日拘提李等5人，李不否認動手，稱替友人討公道；檢方聲押李獲准，其餘犯嫌以2萬元交保或請回。

另外，台南市角頭涂姓男子（31歲）涉嫌經營地下錢莊、暴力討債，今年初糾眾向一名小吃店業者索討50萬元，押到學校旁空地持棍棒毆打。南市警方初步清查約40人受害，本月2、3日拘提涂等10人，涂被法院收押，共犯以10至20萬元交保。

吳姓男子（26歲）涉嫌在台中市經營兩處水房，成立空殼公司透過第三方支付替詐騙集團、賭博網站洗錢，去年12月起經手10億元。刑事局電信偵查大隊本月4日查獲吳等23人，法院裁定吳等4人80萬元交保。

警政署是在本月2日至今天掃黑，查獲犯嫌背景有竹聯幫豹堂、月堂、仁堂、天蠍堂、太極堂與天道盟太陽會、天鳴會、天理會及四海幫海巨堂。

竹聯幫地堂成員李姓男子涉嫌設局暴力討債，持石頭把被害人打到腦震盪，新北市警方拘提李等5人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫地堂成員李姓男子涉嫌設局暴力討債，持石頭把被害人打到腦震盪，新北市警方拘提李等5人。記者李奕昕／翻攝
警方今年第4波掃黑，查獲治平目標23人、手下成員149人及暴力犯罪110人。記者李奕昕／攝影
警方今年第4波掃黑，查獲治平目標23人、手下成員149人及暴力犯罪110人。記者李奕昕／攝影
警方今年第4波掃黑，查獲治平目標23人、手下成員149人及暴力犯罪110人。記者李奕昕／攝影
警方今年第4波掃黑，查獲治平目標23人、手下成員149人及暴力犯罪110人。記者李奕昕／攝影
吳姓男子涉嫌在台中市經營兩處水房，透過第三方支付替詐騙集團洗錢，刑事局電信偵查大隊查獲吳等23人，估算經手10億元。記者李奕昕／翻攝
吳姓男子涉嫌在台中市經營兩處水房，透過第三方支付替詐騙集團洗錢，刑事局電信偵查大隊查獲吳等23人，估算經手10億元。記者李奕昕／翻攝
台南市角頭涂姓男子涉嫌經營地下錢莊、暴力討債，南市警方拘提涂等10人，初步清查約40人受害，拘提涂等10人。記者李奕昕／翻攝
台南市角頭涂姓男子涉嫌經營地下錢莊、暴力討債，南市警方拘提涂等10人，初步清查約40人受害，拘提涂等10人。記者李奕昕／翻攝
吳姓男子涉嫌在台中市經營兩處水房，透過第三方支付替詐騙集團洗錢，刑事局電信偵查大隊查獲吳等23人，估算經手10億元。記者李奕昕／翻攝
吳姓男子涉嫌在台中市經營兩處水房，透過第三方支付替詐騙集團洗錢，刑事局電信偵查大隊查獲吳等23人，估算經手10億元。記者李奕昕／翻攝
警方今年第4波掃黑，查獲治平目標23人、手下成員149人及暴力犯罪110人。記者李奕昕／攝影
警方今年第4波掃黑，查獲治平目標23人、手下成員149人及暴力犯罪110人。記者李奕昕／攝影

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