統促黨黨員涉恐嚇取財 刑事局逮人送辦

刑事局今天表示，近期發生「保護傘」餐廳遭潑穢物等多起社會案件，規劃全國除暴掃黑專案，共逮捕幫派分子282人，包含統促黨黨員涉嫌在新北市恐嚇民眾，警逮人送辦。

刑事局副局長鄧學鑫在記者會上說，近期發生知名藝人遭追討債務、協助在台尋求庇護香港人維持生計的「保護傘」餐廳遭潑穢物等案，規劃第4次除暴掃黑專案，從11月2日至今天止，逮捕治平目標23人、小弟149人、其他類型暴力犯罪110人。

刑事局指出，40歲李姓男子為竹聯幫地堂成員，民國104年間加入中華統一促進黨，臉書（Facebook）都貼有參與統促黨活動照片。

刑事局查出，在台北市中山區擔任酒店經紀的李男今年8月間，謊稱蔡姓被害人積欠女性友人金錢，找4名小弟把蔡男壓到新北市五股區某公園內，再持石頭攻擊被害人。

李姓男子等人事後強拍被害人裸照，逼簽本票，新北市蘆洲警分局掌握證據，日前逮捕李男等5人到案，警訊後依恐嚇取財等罪嫌把人送辦。李男被警方提報為治平目標。

刑事局表示，31歲涂姓男子在台南開融資公司，以高利息對外放款，被害人無法還款，就叫小弟赴被害人住家騷擾或言語恐嚇，初估40人受害，台南市警局掌握證據，循線逮捕涂男等9人送辦。

刑事局指出，吳姓男子專替賭博業者和詐騙集團洗錢，租賃台中市高級商辦當據點，吳男涉嫌用第三方支付公司名義洗錢；警方逮捕吳男等23人，訊後送辦。

刑事局表示，不允許任何政黨勾結幫派滋事，如發現絕對嚴辦，掃黑、反毒、打詐為當前治安重點，會持續強化打擊犯罪。