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疑感情糾紛 彰化秀水發生55歲男子持刀殺傷女方2家人
55歲呂姓男子，今天上午9時15分許，涉嫌持一把水果刀，疑因感情糾紛，彰化縣秀水鄉一名女子住家理論，在拉扯中，劃傷女子丈夫及小叔手臂，幸好傷勢不重，已送醫治療，鹿港警分局已鎖定呂男行蹤，正全力追緝中。
據傳呂男與被害婦人是因感情糾紛，呂男前往女子住處理論，在住家前發生衝突，呂涉嫌拿預藏的水果刀行凶。至於雙方是因感情糾紛造成衝突，警方表示仍在釐清中。
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