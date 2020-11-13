疑感情糾紛 彰化秀水發生55歲男子持刀殺傷女方2家人

55歲呂姓男子，今天上午9時15分許，涉嫌持一把水果刀，疑因感情糾紛，彰化縣秀水鄉一名女子住家理論，在拉扯中，劃傷女子丈夫及小叔手臂，幸好傷勢不重，已送醫治療，鹿港警分局已鎖定呂男行蹤，正全力追緝中。

據傳呂男與被害婦人是因感情糾紛，呂男前往女子住處理論，在住家前發生衝突，呂涉嫌拿預藏的水果刀行凶。至於雙方是因感情糾紛造成衝突，警方表示仍在釐清中。 疑感情糾紛，彰化縣秀水鄉發生男子持刀殺傷女方2家人案，警方全力追緝呂姓男子。記者記者劉明岩／攝影