擁保時捷、豪宅遭綁架 行銷商告訴自己「我要活著」警救出

新竹縣民呂男投資扭蛋機失利，見行銷商、投資顧問陳男獲利豐厚，擁有保時捷、台中市七期豪宅，6月間在台中市家樂福賣場停車場持模擬槍綁走陳男，勒贖500萬，經被害人的女友及顏姓友人報警，顏聯絡呂表示準備好贖金，呂駕車載陳至泰安休息站取款時，為埋伏員警逮獲救出被害人，台中地檢署今天依擄人勒贖罪起訴呂男及同夥共5人。

檢察官黃鈺雯表示，被害人陳男遭綁架後，相當冷靜，一直告訴自己「我要 活著、我要活著」，因他被綁未返家，許多親友打電話給他，綁嫌懷疑其中也有警察，不敢對他施暴，而陳男向綁嫌說「回台中到警局，我會向警說這是一場誤會」安撫綁嫌的心，被綁14個小時，終讓他躲過一劫。

起訴書指出，呂男（27歲）因投資失利，見陳男獲利甚豐，與魏男（26歲）謀議綁架陳男，呂負責掌握陳的行蹤，魏負責邀約游男（22歲）、少年阿承（18歲）、范男（31歲）等人參與，若能取得贖金500萬，魏及呂可各分得250萬元。

6月16日下午，呂告知魏當日陳的行蹤及所駕車車牌號碼，魏邀同夥從新竹南下台中，前往中市崇德路家樂福賣場地下停車場埋伏，待陳男前往開車時，少年阿承持模擬槍恫嚇陳，由魏等人將陳強押上車，再以口罩蒙眼、雙手上手銬，載到新竹縣北埔鄉山區宮廟，將陳關進鐵籠內。

呂男稱「你賺很多錢，保時捷也沒有貸款」、「至少賺1000萬，我們要分500萬」，同夥魏男毆打陳的右臉，並要陳支付500萬，被害人表示沒有那麼多錢，要求打電話向顏姓友人調錢。

同月17日凌晨，呂男等人強押陳男至新竹市麗池公園停車場，由陳聯絡友人顏男籌款後，再押陳至紫晶彩繪摩鐵，將陳銬在八爪椅上。此時，顏男打手機給陳，向魏等人表示500萬已經準備好了。

17日上午，呂駕車載陳男南下台中，於南返途中，顏打手機給陳，表示中午在泰安休息站付贖金，呂駕車抵達後，被埋伏員警逮獲，並救出陳男，警方循線逮獲其餘同夥。

呂男否認擄人勒贖犯行，辯稱「我與魏男因投資陳男109萬，所以才會找陳幫忙處理，向魏說陳吸金詐騙1000萬以上，所以才會向陳拿500萬，且其他投資人許男、賴男也有口頭委託代為處理」。