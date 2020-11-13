涉助前里長朱雪璋潛逃中國 北市警破獲偷渡集團

台北市光信里前里長朱雪璋被判刑6年定讞後，偷渡逃中國被逮，刑事局9月把朱男押解返台歸案。台北市刑大今天宣布破獲協助朱男的偷渡集團，警訊後把溫姓主嫌等6人送辦。

台北市刑警大隊技正孫福佐今天在記者會表示，朱雪璋被判刑6年定讞後，拒不到案，潛逃至中國，今年9月被押解返台歸案，為追查協助朱男的偷渡集團，組專案小組查緝。

警方查出，朱雪璋被通緝時，今年6月間透過王姓友人聯繫偷渡集團的49歲溫姓主嫌，以新台幣60萬元代價，由溫男協助朱雪璋從高雄沿海搭漁船偷渡至中國。

北市刑大掌握情資，循線逮捕溫男及王男等人到案，溫男到案坦承協助偷渡，但未交代載運朱雪璋的船隻。溫男過去曾涉及協助槍擊犯偷渡及毒品走私案。

警方查出，協助朱雪璋偷渡中國的溫男等6人中，3人提供朱男資金、手機門號等涉藏匿人犯，其中包含朱雪璋的吳姓妻子。

北市刑大11日逮捕溫男等6人，警訊後依違反入出國及移民法等罪嫌把6人移送偵辦。檢察官訊後諭令吳女10萬元交保，陳、黃姓男子各以5萬元、8萬元交保。溫嫌因案已被羈押。

朱雪璋在民國105年2月間不滿王姓男子在他經營道場前拍挑釁照片，透過臉書（Facrbook）假藉切磋武藝之名邀王男到道場，另找人埋伏道場樓梯，待王男及友人赴約，眾人圍毆、砍傷王男。最高法院今年5月間駁回上訴，朱雪璋被判6年徒刑定讞。

北檢傳喚、拘提朱雪璋未到案後，5月28日發布通緝。檢警查出，朱雪璋獲知判刑定讞後，從南部偷渡至中國，在中國被公安逮捕，刑事局9月間把人押解返台歸案。