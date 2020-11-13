屏東深夜傳鬥毆 警方意外查獲改造手槍、近300公克毒品

屏東日前深夜有民眾報案稱，公華路段上發生鬥毆，警方獲報到場，雖無打架情事，疑似有使用毒品的跡象，隨後在盤查的過程中，從30歲黃姓男子與另一名同行40歲吳姓女子的車內，發現近300公克各級毒品及吸食工具一組，另外，還有3把改造手槍、40發子彈與一批改造工具，警詢後，將兩人依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪送辦。

據了解，屏東市11日深夜12時許，於公華路上疑似發生鬥毆，警方獲報到場，並無發現打架情事，但現場仍有6人在現場逗留，由於警方察覺到疑似有使用毒品的跡象。便上前盤查，過程中，警方搜索30歲黃姓男子的轎車，眼見他與另一名40歲吳姓女子神色慌張，還試圖引開警方注意躲避查緝。