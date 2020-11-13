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疑3仇家找上門…男子凌晨在自家門口遭砍 警追兇手中
22歲陳姓男子今天凌晨1時許與女友返家時，在新北市林口區家門口遭3名男子持刀、鎯頭等物品襲擊，隨後三人逃逸無蹤，陳則與女友趕緊躲到一旁報警處理，警方獲報後調閱監視畫面，目前已鎖定車輛追查中。
據悉，陳男有傷害等前科，雖未有幫派註記但常替朋友出頭，捲入鬥毆紛爭，疑因此惹禍上身，今天凌晨1時許與女友返家時，在門口慘遭3名男子持刀與鎯頭等物砍傷，致陳臉、手、背部刀傷，緊急送醫後無大礙。
警方根據監視畫面，查出3人搭乘租賃車到場，目前已請租賃公司協助調閱資料釐清，查緝3人到案說明。
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