懷疑他搶賭場竟痛毆電擊餵毒 凌虐數小時致死

楊姓男子介紹劉男到賭場工作，劉疑勾結李男等人搶賭場。楊和魏姓男子等人拘禁劉、李後，加以拳打腳踢，還用延長線通電、淋水電擊兩人，李不堪凌虐傷重死亡。基隆地院審理後，依傷害致死罪判楊7年4月徒刑、魏判刑7年。全案可上訴。

判決指出，吳男與一名男子合夥經營賭場，楊男介紹劉姓到賭場擔任顧場工作，合夥男子對吳說，劉疑勾結外人搶賭場。吳去年3月1日晚上到楊家，載楊到源遠路楊的魏姓表弟住家，再通知顧賭場為由劉來會合。

劉接到電話時正與蔡姓和綽號「小孟」友人在一起，3人共同赴約。楊見劉進門就喝令劉跪下，並拿出手銬，劉見在場人數眾多自行上銬。楊質問劉是否勾結外人搶賭場，劉否認，楊毆打劉逼他承認並供出其他搶匪身分。

楊見劉一直不承認，向在場人士表示，要將劉帶到附近魏姓表弟經營的洗車場繼續逼問。楊等人3月2日凌晨帶劉走到洗車場後將鐵門拉下，再命令劉趴在地上，楊、魏等人分以腳踢、徒手及持棍毆打劉男。

楊男拿出延長線通電後，淋水電擊劉男的手，在場另有人檢視劉手機的LINE通訊內容，認定劉的李姓表哥及賭場搶案，要劉誘騙李到洗車場後見面。

李男駕車到達洗車場即被眾人包圍並銬上手銬，楊將李押到沙發座椅區後，改用束帶綁住李的雙手。李被迫趴下後遭眾人拳打腳踢、棍棒毆打，逼李承認行搶並供出其他搶匪身分。

楊男還用大型保鮮膜將李全身綑住，拿延長線將電線通電後淋水電擊，李不堪凌虐痛苦哀嚎。魏男另利用李全身遭捆綁，無力抗拒，拿第3級毒品愷他命倒入李口中。

李受凌虐滿身傷痕，魏等人察覺傷勢嚴重決定放人，李的3名友人開車到洗車場接李，並送醫救治，醫師急救無效，當日上午9點半宣布死亡。

法院審理時，楊承認當時很多人圍著李一陣亂打，他也有拿棍子打李。魏承認有踢李兩腳，沒有用木棍打，但兩人都說沒有致李於死地的意思。律師另辯護，兩人無從外觀得知李患心冠疾病，對死亡加重結果無法預見，所以只構成傷害罪。

法官依法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書，得知李因被持續毆打、凌虐數小時，身上有多處外傷、肌肉組織挫裂傷促進血液凝固功能，血管内形成血栓、栓子導致心肌梗塞急性發作致死，與楊、魏傷害行為有相當因果關係。