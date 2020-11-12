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債務問題起糾紛 他埋伏多日持刀殺害30年友人

聯合報 / 記者邱奕能／即時報導

高雄楊姓男子因工程款分配問題，與友人李姓男子產生糾紛，今年9月他在大社區的路上攔下李男，並從機車置物箱內拿出刀械，砍殺李20多刀，李當場死亡，楊男今被依殺人罪嫌由橋頭地檢署起訴。

檢方查出，楊男在30年前，因電焊工作認識李男，進而與他一起承包鐵工配管工作，但彼此間卻因工程款分配問題，多次發生爭吵。

楊男在多次催討債務未果下，涉嫌行兇殺害李男。今年8月28日起，他每天將刀械藏在機車置物箱內，要到李男住家索取債務，但屢次都未見到李。

直到9月15日下午3點多時，楊男恰好在李男住家附近公園遇上李，楊便騎著機車攔下李，2人再因工程款問題起口角，楊一氣之下，拿出預藏在機車置物箱內的刀械，從李的左肩往下砍，李遭砍傷後即逃跑。

沒想到楊男仍窮追不捨，趁李男逃跑跌倒在地時，拿刀往李的胸、腹部猛刺，導致李的胸口有18處切割傷、穿刺傷，李的右食指、中指、左手食指都遭砍斷。

事後，李男因在追逐過程時身中多刀，頸部肌肉、喉頭、食道、右總頸動脈等多處受傷，當場死亡；楊在行兇案後逃逸，還企圖變裝、投宿旅館躲避查緝，仍逃不過警方逮捕。

檢方認為，楊男因李男欠下債務不還，導致他與妻子飽受生活困苦萌生殺意，但他不用正常法律途徑解決債務糾紛，就持刀砍殺李男致死，涉殺人罪嫌。

高雄楊姓男子因工程款分配問題，與友人李姓男子產生糾紛，今年9月他在大社區的路上攔下李男，並從機車置物箱內拿出刀械，砍殺李20多刀，李當場死亡。示意圖／Ingimage
高雄楊姓男子因工程款分配問題，與友人李姓男子產生糾紛，今年9月他在大社區的路上攔下李男，並從機車置物箱內拿出刀械，砍殺李20多刀，李當場死亡。示意圖／Ingimage

債務 殺人

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