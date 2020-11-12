操作槍報備、繳銷最後一個月 逾期最重開罰20萬

槍砲彈藥刀械管制條例修正納管操作槍，持有民眾依法應在12月11日截止前，向警方申請報備持有或自願繳銷，警政署統計截至本月8日報備415支、繳銷309支，提醒逾期最高可處20萬元罰鍰。

因操作槍常被改造成具殺傷力槍枝，槍砲彈藥刀械管制條例修法納入模擬槍管制範疇，並提高改造槍刑度，今年6月10日公布施行。

警政署說，持有操作槍應攜帶相關身分證件、操作槍，向戶籍所在地的警察局或警分局，申請報備持有或自願繳銷，提醒民眾儘速辦理。

【中央社／台北12日電】

「槍砲彈藥刀械管制條例」修正，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，警政署今天提醒，修法前已持有的民眾請儘速於12月11日前辦理申報，現報備持有計415件、自願繳銷309件。

警政署今天發布新聞稿表示，「槍砲彈藥刀械管制條例」於今年6月10日修正公布施行，將易改造成非制式槍枝的「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，並提高非制式槍枝刑度，讓不法之徒難以規避法律處罰。

為保障修法前已持有「操作槍」民眾的權益，警政署說，已持有者可申請報備持有或自願繳銷，且截止期限為今年12月11日，請民眾儘速於期限屆滿前攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察局或警察分局辦理，以免逾期觸法受罰，違者最高可處新台幣20萬元罰鍰。

根據警政署統計資料顯示，自6月12日起至11月8日止，總計報備持有者共計415件、自願繳銷則有309件。

警政署表示，全國警察機關將持續強力取締擁有非法槍枝、刀械的組織幫派或不法之徒，刨根溯源、打擊犯罪，嚴查嚴辦以保障民眾生命及財產安全。