公車司機毒癮發作昏睡 車輛失控衝上人行道撞死人遭訴

公車司機許男，今年9月涉嫌因毒癮發作，在開車載客途中昏睡駕駛座，公車失控衝上人行道，連撞20台機車，撞死許姓行人。士林地檢署日前偵結，依服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具因致人於死罪起訴。

起訴指出，47歲許姓司機在9月18日在基隆住處施用安非他命（施用毒品由基隆地檢署偵辦中），明知藥效消失後，反而會出現極度疲憊、抑鬱、疲乏、麻木等現象，足以影響安全駕駛能力。

檢方認定，許司機「已經處在不能安全駕駛狀態」9月21日中午，仍從內湖三重客運發車處，開公車載客，當天晚上8點7分，因毒癮發作導致注意力減弱，昏睡在駕駛座上，公車嚴重偏離道路，急駛開上內湖路一段人行道，撞上54歲許姓行人，導致顱內、胸腔出血，送醫急救宣告不治。

在車禍現場，公車還撞擊一名坐在警用電動機車休息的鄭姓警員，導致四肢多處擦挫傷，鄭未提告，其他還有多達20台機車毀損。警方到場後帶回許男偵辦，也採集尿液送驗，報告書呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應。

許坦承有吸毒習慣，18日曾吸食安毒。公車上監視器畫面顯示，許在車禍事故前已打瞌睡；車上4名乘客也作證司機睡著。檢方認定，許主觀上雖無致人於死故意，但應能遇見施用毒品後，開車上路倘若發生車禍，有可能導致他人死亡結果。