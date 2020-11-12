快訊

台鐵斷軌案懲處出爐！9人最高層級到局長 最重記過一次

牛肉麵節是用紐澳及本土牛 柯文哲：中央再耍陰就翻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車司機毒癮發作昏睡 車輛失控衝上人行道撞死人遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

公車司機許男，今年9月涉嫌因毒癮發作，在開車載客途中昏睡駕駛座，公車失控衝上人行道，連撞20台機車，撞死許姓行人。士林地檢署日前偵結，依服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具因致人於死罪起訴。

起訴指出，47歲許姓司機在9月18日在基隆住處施用安非他命（施用毒品由基隆地檢署偵辦中），明知藥效消失後，反而會出現極度疲憊、抑鬱、疲乏、麻木等現象，足以影響安全駕駛能力。

檢方認定，許司機「已經處在不能安全駕駛狀態」9月21日中午，仍從內湖三重客運發車處，開公車載客，當天晚上8點7分，因毒癮發作導致注意力減弱，昏睡在駕駛座上，公車嚴重偏離道路，急駛開上內湖路一段人行道，撞上54歲許姓行人，導致顱內、胸腔出血，送醫急救宣告不治。

在車禍現場，公車還撞擊一名坐在警用電動機車休息的鄭姓警員，導致四肢多處擦挫傷，鄭未提告，其他還有多達20台機車毀損。警方到場後帶回許男偵辦，也採集尿液送驗，報告書呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應。

許坦承有吸毒習慣，18日曾吸食安毒。公車上監視器畫面顯示，許在車禍事故前已打瞌睡；車上4名乘客也作證司機睡著。檢方認定，許主觀上雖無致人於死故意，但應能遇見施用毒品後，開車上路倘若發生車禍，有可能導致他人死亡結果。

全案依刑法185條之3第2項服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具因致人於死罪起訴，5年內故意再犯，加重其刑，此罪名可處三年以上十年以下有期徒刑。

公車司機毒癮發作昏睡，車輛衝上人行道撞死行人。圖／本報記者翻攝
公車司機毒癮發作昏睡，車輛衝上人行道撞死行人。圖／本報記者翻攝
公車撞擊現場20輛機車。圖／本報記者翻攝
公車撞擊現場20輛機車。圖／本報記者翻攝

毒品 人行道 公車 吸毒

延伸閱讀

桃園社宅基地全面禁菸 人行道抽菸最高罰1萬元

高雄女高中生熟睡錯過站 公車司機竟涉捏胸強吻

竹市東大路變身林蔭大道 2倍寬人行道11月底完工

8旬老翁夜躺人行道吃饅頭 暖心警助返家

相關新聞

公車司機毒癮發作昏睡 車輛失控衝上人行道撞死人遭訴

公車司機許男，今年9月涉嫌因毒癮發作，在開車載客途中昏睡駕駛座，公車失控衝上人行道，連撞20台機車，撞死許姓行人。士林地...

47歲女跟保七警丈夫吵架 竟持刀刺夫動脈奪命

47歲歐姓女子跟保七總隊員警劉姓丈夫在高雄經營火鍋店，今年5月開幕當天，她疑不滿他離店太久起口角，丈夫又先返家害她沒鑰匙...

中壢19歲男偷客運開上路 警訊神情恍惚均答「不知道」

桃園市中壢區的桃園客運總站今天凌晨12點許，19歲蔡姓男子於客運站附近徘徊，趁司機休息空檔，見車鑰匙未拔起，竟將公車開走...

28歲可愛女警請纓搜捕 跨區查獲兩把衝鋒槍、60發子彈

新北市三峽分局11月初接獲線報，一名有毒品前科的48歲謝姓男子在台中住處藏有強大火力，警方經多日蒐證，11日跨區前往謝男...

中警實施強力臨檢戰術 今年查獲105名逾期、失聯移工

台中市東協廣場屬於外籍移工喜歡遊憩、聚集的場所，不過也曾傳出移工酒後脫序、妨害安寧的案件，也造成市民有治安死角的刻板印象...

影／嘉義逆女持水果刀砍傷母親 辯稱「我不知道」

30歲黃姓女子昨晚10時許在嘉義市溪興街住處，持水果刀砍傷58歲母親，黃女犯案後，便將自己鎖在房內，消防局在楊婦丈夫同意...

中油油槽拆除忽崩落 包商遭砸死

中油公司高雄煉油廠第五輕油裂解工場一座石油焦儲槽，昨天下午進行拆除作業時發生工安意外，四十七歲劉姓外包商駕駛挖土機作業時...

影／嘉義市傳女兒砍媽媽 女兒遭上銬逮捕

嘉義市58歲楊姓婦人今天晚間10時許疑似與30歲黃姓女兒起爭執，被黃女持刀砍傷，消防局接獲報案，先將全身是傷的婦人送醫，...

影／女子情緒失控持利刃刺傷母親腹背 送醫急救中

嘉義市溪興街一棟大樓，晚間10時許傳出女子持利刃刺傷母親案，警方已經破門制伏犯案女子，受傷的58歲母親背、腹部都疑似被利...

嘉義市傳女兒持刀砍傷母親 全身多處刀傷

嘉義市58歲婦人今天晚間10時許報案，女兒持刀砍她兩刀。消防局到位於溪興街大樓位置，先將受傷婦人送醫，發現婦人頭部被砍傷...

中油拆除包商遭崩落槽體砸中亡 員工：老闆知道危險

中油高雄煉油廠第五輕油裂解工場拆除包商47歲劉姓負責人，今天下午2時許拆除高楠公路石油焦儲槽時，遭崩落槽體砸中駕駛座，搶...

【運鈔車劫案／下】死囚外出傳宗接代、舅舅持槍劫獄 台灣首批劫匪狂妄之舉

歹徒偷走立保運鈔車劫走財物，僅觸犯有期徒刑5年以下的竊盜罪，案發3天後就有新光保全運鈔車李姓車長監守自盜偷走2800萬元現鈔，不過案發2小時後，提著3袋運鈔袋落網...

熱門新聞

19歲孝順青年遭啃老男刺死 家屬罵王八蛋、一命賠一命

期中考周連續2人輕生 台大男學生今晚被發現陳屍住處

台大男陸生宿舍上吊身亡 教育部證實

彰檢查獲國家隊又出包！偷跑擴充產能 販售未經許可口罩

畫面曝光！年輕男偷開公車沿路撞 警怒斥「搞什麼東西啊」

影／嘉義市傳女兒砍媽媽 女兒遭上銬逮捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。