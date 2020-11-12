工程款糾紛刺死生意夥伴 大社砍頸案兇嫌遭起訴

高雄楊姓男子與李姓男子合夥承包鐵工配管工作，因工程款分配不均，楊男多次催討不成，9月和李男在巷內起口角，竟憤而拿預藏刀子追砍李男致死，橋檢11月10日依殺人罪嫌起訴。

橋頭地檢署今天指出，檢察官審酌楊男雖因討債不成，導致家庭生活困苦，產生殺意。但楊男未尋求正常法律途徑解決糾紛，而是持刀砍傷李男致死，堪認手段兇殘，建請依殺人罪量處適當刑度。

檢方說明，74歲楊男民國79年間因從事電銲工作認識64歲李男，兩人進而合夥承包鐵工配管工作，但因工程款分配問題產生嫌隙。楊男多次向李男催討工程款未果，便自今年8月28日起將刀子藏在機車置物箱內，並每天到李男住所討債，但期間都沒遇到他。

楊男9月15日下午3時30分前往李男住所又沒等到人，便到大社區一座公園內休息。想不到恰好看到李男經過，楊男隨即騎車追上討債，兩人又再度因工程款問題起口角。楊男氣不過，竟直接跑回機車置物箱拿出刀子砍傷李男左肩。

李男遭砍傷後往後逃跑，但追逐過程中李男被菜園雜物絆倒，楊男仍上前追砍頸部3刀，切斷前頸部肌肉、喉頭、食道、右總頸動脈、右頷下腺，導致李男當場死亡。楊男則返家更換衣物丟棄，並投宿賓館躲避追緝。

轄區高雄市政府警察局仁武分局獲報後，循線調閱監視器畫面，在當晚7時20分前往賓館拘提楊男到案。另外，因警方火速在4小時內偵破，橋頭地檢署也在9月16日訊問楊男後聲請羈押禁見，法官當晚以被告有逃亡及湮滅證據之虞，裁准羈押。