中壢19歲男偷客運開上路 警訊神情恍惚均答「不知道」

桃園市中壢區的桃園客運總站今天凌晨12點許，19歲蔡姓男子於客運站附近徘徊，趁司機休息空檔，見車鑰匙未拔起，竟將公車開走，往龍岡地區方向行駛，一路上擦撞路邊車輛，遭警方破窗拉出制伏，依竊盜罪嫌逮捕。今早詢問過程中，蔡男神情恍惚，警方怎麼問，僅回答「不知道」。

中壢警方調閱監視器發現，蔡男今凌晨12點多，在客運站四處徘徊，趁司機進站時的休息空檔，發動引擎，將公車開走，因不熟悉公車操作，在站內撞及另一輛公車，使警鈴響起，站方人員隨後報警處理。

警方表示，因客運站距離中壢警分局僅100多公尺，獲報後立即通知巡邏員警前往現場。蔡男駕駛公車從桃園客運中壢總站出站，轉進中和路逆向撞上一家玩具店招牌及汽車，隨後左轉永樂路，到康樂路口擦撞早餐店招牌時候被警方攔下，破窗將蔡男拉出制伏，所幸無人受傷，不過客運車的擋風玻璃已經嚴重毀損。