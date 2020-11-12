快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢19歲男偷客運開上路 警訊神情恍惚均答「不知道」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢區的桃園客運總站今天凌晨12點許，19歲蔡姓男子於客運站附近徘徊，趁司機休息空檔，見車鑰匙未拔起，竟將公車開走，往龍岡地區方向行駛，一路上擦撞路邊車輛，遭警方破窗拉出制伏，依竊盜罪嫌逮捕。今早詢問過程中，蔡男神情恍惚，警方怎麼問，僅回答「不知道」。

中壢警方調閱監視器發現，蔡男今凌晨12點多，在客運站四處徘徊，趁司機進站時的休息空檔，發動引擎，將公車開走，因不熟悉公車操作，在站內撞及另一輛公車，使警鈴響起，站方人員隨後報警處理。

警方表示，因客運站距離中壢警分局僅100多公尺，獲報後立即通知巡邏員警前往現場。蔡男駕駛公車從桃園客運中壢總站出站，轉進中和路逆向撞上一家玩具店招牌及汽車，隨後左轉永樂路，到康樂路口擦撞早餐店招牌時候被警方攔下，破窗將蔡男拉出制伏，所幸無人受傷，不過客運車的擋風玻璃已經嚴重毀損。

據悉，蔡男家住楊梅區，無業、為低收入戶、平時居無定所。中壢警方表示，經查蔡男未酒駕、吸毒。疑似駕駛過程中撞及胸口，遭逮時表示胸口不適，送往天晟醫院救治後無大礙。今早8點詢問，過程中其神情恍惚，不管警方怎麼問，僅回答「不知道」。

客運的擋風玻璃經多次撞擊嚴重毀損。記者高宇震／攝影
客運的擋風玻璃經多次撞擊嚴重毀損。記者高宇震／攝影
客運的擋風玻璃經多次撞擊嚴重毀損。記者高宇震／攝影
客運的擋風玻璃經多次撞擊嚴重毀損。記者高宇震／攝影
客運行徑過程中撞上一家玩具店招牌。記者高宇震／攝影
客運行徑過程中撞上一家玩具店招牌。記者高宇震／攝影
客運的擋風玻璃經多次撞擊嚴重毀損。記者高宇震／攝影
客運的擋風玻璃經多次撞擊嚴重毀損。記者高宇震／攝影

公車 監視器 吸毒

延伸閱讀

雙11國光客運3路線免費 乘客省百元直呼賺到

中壢車站短褲正妹再乞討警見一次罰一次！約定會找工作

早餐店遇仇家再爆口角打群架 中壢警方快打逮5人

國1中壢段車禍 變換車道不慎擦撞前方休旅車致翻覆

相關新聞

影／嘉義逆女持水果刀砍傷母親 辯稱「我不知道」

30歲黃姓女子昨晚10時許在嘉義市溪興街住處，持水果刀砍傷58歲母親，黃女犯案後，便將自己鎖在房內，消防局在楊婦丈夫同意...

47歲女跟保七警丈夫吵架 竟持刀刺夫動脈奪命

47歲歐姓女子跟保七總隊員警劉姓丈夫在高雄經營火鍋店，今年5月開幕當天，她疑不滿他離店太久起口角，丈夫又先返家害她沒鑰匙...

中壢19歲男偷客運開上路 警訊神情恍惚均答「不知道」

桃園市中壢區的桃園客運總站今天凌晨12點許，19歲蔡姓男子於客運站附近徘徊，趁司機休息空檔，見車鑰匙未拔起，竟將公車開走...

28歲可愛女警請纓搜捕 跨區查獲兩把衝鋒槍、60發子彈

新北市三峽分局11月初接獲線報，一名有毒品前科的48歲謝姓男子在台中住處藏有強大火力，警方經多日蒐證，11日跨區前往謝男...

中警實施強力臨檢戰術 今年查獲105名逾期、失聯移工

台中市東協廣場屬於外籍移工喜歡遊憩、聚集的場所，不過也曾傳出移工酒後脫序、妨害安寧的案件，也造成市民有治安死角的刻板印象...

中油油槽拆除忽崩落 包商遭砸死

中油公司高雄煉油廠第五輕油裂解工場一座石油焦儲槽，昨天下午進行拆除作業時發生工安意外，四十七歲劉姓外包商駕駛挖土機作業時...

影／嘉義市傳女兒砍媽媽 女兒遭上銬逮捕

嘉義市58歲楊姓婦人今天晚間10時許疑似與30歲黃姓女兒起爭執，被黃女持刀砍傷，消防局接獲報案，先將全身是傷的婦人送醫，...

影／女子情緒失控持利刃刺傷母親腹背 送醫急救中

嘉義市溪興街一棟大樓，晚間10時許傳出女子持利刃刺傷母親案，警方已經破門制伏犯案女子，受傷的58歲母親背、腹部都疑似被利...

嘉義市傳女兒持刀砍傷母親 全身多處刀傷

嘉義市58歲婦人今天晚間10時許報案，女兒持刀砍她兩刀。消防局到位於溪興街大樓位置，先將受傷婦人送醫，發現婦人頭部被砍傷...

中油拆除包商遭崩落槽體砸中亡 員工：老闆知道危險

中油高雄煉油廠第五輕油裂解工場拆除包商47歲劉姓負責人，今天下午2時許拆除高楠公路石油焦儲槽時，遭崩落槽體砸中駕駛座，搶...

【運鈔車劫案／下】死囚外出傳宗接代、舅舅持槍劫獄 台灣首批劫匪狂妄之舉

歹徒偷走立保運鈔車劫走財物，僅觸犯有期徒刑5年以下的竊盜罪，案發3天後就有新光保全運鈔車李姓車長監守自盜偷走2800萬元現鈔，不過案發2小時後，提著3袋運鈔袋落網...

中油綠能所儲槽拆除壓死怪手駕駛 查拆除順序是否有誤

高雄市楠梓區中油公司綠能科技研究所所屬的石油焦儲槽，今天下午2點多發生工安意外，外包商、47歲營造公司劉姓負責人駕駛挖土...

熱門新聞

19歲孝順青年遭啃老男刺死 家屬罵王八蛋、一命賠一命

台大男陸生宿舍上吊身亡 教育部證實

期中考周連續2人輕生 台大男學生今晚被發現陳屍住處

鹿港西濱南下車禍車道封閉 拖板車衝出護欄整車摔橋下

影／嘉義市傳女兒砍媽媽 女兒遭上銬逮捕

彰檢查獲國家隊又出包！偷跑擴充產能 販售未經許可口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。