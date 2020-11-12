28歲可愛女警請纓搜捕 跨區查獲兩把衝鋒槍、60發子彈

新北市三峽分局11月初接獲線報，一名有毒品前科的48歲謝姓男子在台中住處藏有強大火力，警方經多日蒐證，11日跨區前往謝男台中軍福十八路租屋處埋伏逮人，一舉擒獲犯嫌並起出2把衝鋒槍、60顆子彈、少量安非他命。最特別的是，這次有名剛至三峽分局服務的28歲女警林燕㷍聽到分局正在偵辦重大刑案，因為有興趣，主動請纓，首次投入刑案便大有斬獲。

警方日前接獲線報，指謝姓男子剛出獄，獨自住在台中市軍福十八路，平時會在家裡吸食安非他命，而且還藏有火力強大的衝鋒槍，開始派員蒐證。

三峽分局經過多日搜查，見時機成熟，11日向台中地檢署、台中地方法院申請搜索票，派出6名員警南下台中，在謝男租屋處外埋伏，待謝男返家，便一擁而上，將他逮住，謝男發現自己勢單力薄，加上身邊沒有武器，只好束手就擒。

員警帶著謝男上租屋處，果真起出兩把疑似AR15的衝鋒槍，還有子彈60顆，火力相當強大，還發現少量安非他命，將人帶回三峽分局偵訊。

三峽分局表示，男子供稱這些槍枝是友人提供的，但不願說明用途，目前仍在偵訊中，希望調查釐清槍枝來源，訊後也會依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌移送台中地檢偵辦。