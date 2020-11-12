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中警實施強力臨檢戰術 今年查獲105名逾期、失聯移工

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東協廣場屬於外籍移工喜歡遊憩、聚集的場所，不過也曾傳出移工酒後脫序、妨害安寧的案件，也造成市民有治安死角的刻板印象，第一警分局近兩年實施強力臨檢戰術，在今年1月至10月間，已查獲105名失聯、逾期居留移工，及2件毒品案、4件酒駕案，成績斐然，第一警分局副分局長周俊銘前天也上警廣節目分享。

台中市第一警分局副分局長周俊銘，前天上警察廣播電台台中分台的「945會客室」節目，針對轄區特性、警方目前工作要點與犯罪預防等主題，與主持人蔣蓉在空中與聽眾們分享中、西區目前治安概況，也說明近期警方與中、西區學校一同強化校安通報網絡，除了宣示維護轄區交、治安的決心，也邀請各位好朋友一起悠活漫步中、西區。

周俊銘分享，一分局實施兩年多的強力臨檢戰術之下，已經使得東協廣場有了不同以往的風貌，逐漸跳脫以往治安死角的印象，據統計今年1月至10月，警方在東協廣場共破獲毒品案2案2人、公共危險案件4案4人、查獲失聯移工及逾期停、居留外籍人士共105名，總計查獲案件達111件，已有效淨化當地治安環境。

周俊銘提到，以往甚少在東協廣場出現的穆斯林女性，近來也開始前來東協廣場購物，因為穆斯林紀律嚴明且不喝酒，但是在治安情況有效改善之後，能夠一次性提供移工食衣住行育樂所有需求的東協廣場，自然成為這些穆斯林旅客安心前往的地點，未來也將持續在移工或民眾聚集較多時段，加強臨檢與守望勤務，以維護安寧及秩序。

他表示，中、西區有國立台中教育大學、國立台中科技大學（民生校區）等2所大學、2所高中、3所國中及7所小學共計14所各級學校。目前一分局由分局長孫太康，帶領幹部與校方共同檢視校區內外環境以消弭校園死角，建立校安通報網絡。同時，針對各校園地理環境，學生上下學路線之暗巷死角，是否有照明不足的安全疑慮，進行詳細勘查並提供警方專業建議意見。

他說，另外也指示各分駐、派出所及偵查隊分別於每日下午4點、5點、晚間9點、10點各校學生不同放學時段，以小區域亂線密集巡邏守望方式，提高見警率及加強校園腹地及宿舍周邊巡邏，加強師生安全。

台中市第一警分局副分局長周俊銘（右）10日上警廣節目，分享今年在東協廣場查緝不法的績效。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局副分局長周俊銘（右）10日上警廣節目，分享今年在東協廣場查緝不法的績效。圖／第一警分局提供

東協 移工 臨檢

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