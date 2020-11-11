中油焦倉拆除挖土機司機遭壓斃 勞工局令停工

中油高雄煉油廠今天下午發生工安意外，營造公司劉姓負責人操作挖土機拆除高楠公路石油焦儲槽作業時，挖土機遭高處崩落槽體鐵件砸中。傷者經高市消防119搶救送醫不治。

事故發生後，高雄市政府勞工局勞動檢查處接獲119通報後派員現場檢查。初步調查，直接原因是因大型鐵件倒塌被壓傷重致死；間接原因則是從事拆除作業時，未自上至下逐次拆除，也沒有以適當支撐或控制造成。已令肇災場所停工調查，並協助家屬慰助；違反勞動法令部分，由於罹災者為雇主，勞檢處暫不論列。

勞檢處表示，這家營造公司承攬楠梓區台灣中油股份有限公司(溶劑化學品事業部石油焦站)「石油焦站焦倉、硫磺儲槽、消防水槽及相關附屬設備拆除工作」。

下午2時19分，50歲的劉姓司機、也是這家營造廠負責人，在工區操作挖土機進行拆除作業時，遭焦倉倉內大型鐵件自高處崩落，砸中側壓挖土機，劉男被困在駕駛室內。消防局出動5車、13人前往搶救，傷者救出已OHCA（到院前呼吸心跳停止），送建仁醫院急救後，在4時33分不治。