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苗栗警刨根溯源查獲3公斤K他命 縣長、議長頒破案獎金

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警方循線今年10月27日在中部地區查獲當街毒品交易案，逮捕女中盤商及另名男性嫌犯，起獲3公斤多K他命，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦偕同12名縣議員，今天頒發有功員警破案獎金，肯定他們從源頭，阻遏1萬多人次吸毒，及可能衍生的治安問題。

苗栗縣警局刑警大隊一個多月前偵辦毒品案件，鎖定中部地區女中盤商，縣警局長翁群指示成立專案小組溯源追查，女盤商行蹤不定，辦案人員數次查緝無功而返，10月27日掌握她的行蹤，報請台中地檢署檢察官楊凱婷指揮，專案小組5名員警到中部地區埋伏。

警方表示，女中盤商下午1點多現身，並與1名男子交易毒品，辦案人員上前盤查，2人拔腿就跑，警方追了100多公尺逮捕2人，3大包、3023公克K他命，查獲毒品近500萬元，可供約1萬5000人次吸食，警方刨根斷源，遏阻毒品流入苗栗縣境內。

徐耀昌、鍾東錦及12名議員今天到縣警察局，頒發破案獎金，認為毒品是犯罪的淵藪，警方查獲3公斤多毒品，有助於治安穩定，縣警局長翁群能表示，毒品越來越多樣化，縣府及縣議會支持，去年添購拉曼光譜儀，有助 於打擊毒品，員警會全力以赴做好治安、交通工作，達成打造安全、宜居幸福城市目標。

苗栗縣警局刑警大隊日前循線到中部地區查獲3公斤多毒品，縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
苗栗縣警局刑警大隊日前循線到中部地區查獲3公斤多毒品，縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
苗栗縣警局刑警大隊日前循線到中部地區查獲3公斤多毒品，縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
苗栗縣警局刑警大隊日前循線到中部地區查獲3公斤多毒品，縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人頒發破案獎金。記者范榮達／攝影

毒品 苗栗縣 徐耀昌

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