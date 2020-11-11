苗栗警刨根溯源查獲3公斤K他命 縣長、議長頒破案獎金

苗栗縣警方循線今年10月27日在中部地區查獲當街毒品交易案，逮捕女中盤商及另名男性嫌犯，起獲3公斤多K他命，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦偕同12名縣議員，今天頒發有功員警破案獎金，肯定他們從源頭，阻遏1萬多人次吸毒，及可能衍生的治安問題。

苗栗縣警局刑警大隊一個多月前偵辦毒品案件，鎖定中部地區女中盤商，縣警局長翁群指示成立專案小組溯源追查，女盤商行蹤不定，辦案人員數次查緝無功而返，10月27日掌握她的行蹤，報請台中地檢署檢察官楊凱婷指揮，專案小組5名員警到中部地區埋伏。

警方表示，女中盤商下午1點多現身，並與1名男子交易毒品，辦案人員上前盤查，2人拔腿就跑，警方追了100多公尺逮捕2人，3大包、3023公克K他命，查獲毒品近500萬元，可供約1萬5000人次吸食，警方刨根斷源，遏阻毒品流入苗栗縣境內。