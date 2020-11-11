孫安佐出庭律師辯護：沒觸法 不見狄鶯原來怕情緒失控

孫安佐遭控在美國製槍未遂，士林地方法院今天開庭，孫安佐在父親孫鵬陪同下出庭，出庭多次不見母親狄鶯，原來擔憂情緒起伏大，一家人期盼官司早日落幕，律師團三位律師也積極辯護，強調孫安佐並沒有觸犯美國法典，盼法院給予不受理判決。

今天士林法院第三度開庭行準備程序，孫安佐在孫鵬陪同下出庭，父親坐在旁聽席，眼神專注，手中緊握案件資料，仔細聆聽律師團辯護；被告席上的孫安佐今無發言。

據悉，多次開庭不見狄鶯，原來狄鶯母親住在安養院，今年8月從新聞上看到孫子遭我國檢察官起訴，病情每況愈下，進出醫院多次，上月19日離世，經考量若陪同出庭，情緒起伏恐怕太大，因此僅由孫鵬陪同愛子出庭。

今開庭時間延後約半小時，律師團首先補充辯護要旨，丁榮聰律師稱，賓州檢察官的起訴書指出，孫涉犯四種行爲，包含組裝手槍組件之行為、威脅武裝掃色行為、持手槍十字弓等行為、持有彈藥行為等。

丁律師強調，四行為都是獨立行為，且構成要件均不同，美國不罰，故我國沒有審判決，另孫安佐當時未滿18歲，因一句無心的玩笑話釀此事，其心路歷程非一般人所知，希望法院審酌美國法規定，給予無罪判決。

孫安佐在我國遭起訴，是因組裝手槍組件之行為。許律師補充，孫安佐上網購槍，在美國法確屬不罰，起訴書指控的美國法典第18編第922條規定，孫安佐並無以槍枝謀生，因此不構成犯罪。

翁律師稱，孫安佐沒有違反美國法典第26編5822條，法條中「NFA」指的是美國國家槍械法案的縮寫，其中規定的八大類槍屬於散彈槍、來福槍等較大型槍枝，孫持有的「GLOCK19」和「Polymer80」零件則不在規範內。

公訴檢察官則緊咬，美國司法部稱，賓州檢察官「撤回」持有犯罪工具罪，是認罪協商的條件，並非因犯罪罪證充足先起訴，後續又認為犯罪罪證不足撤回。

檢察官再表示，辯護人仍無法說明相對美國人的外國人，可以不用任何手續就製造槍枝；槍枝製作完成的瞬間就變成美國聯邦法處罰對象，這不是邏輯繆誤嗎？