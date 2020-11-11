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孫安佐遭控持槍未遂法院再開庭 今現身稱：不方便受訪

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

孫安佐遭控在美國製槍未遂，遭檢方起訴，案件進入法院準備程序，孫出庭否認犯罪。孫安佐和父親孫鵬，今早10點42分許，兵分二路進入法院。孫安佐低調表示，今日不方便受訪，快速進入法院，等候開庭。

上月法院開庭，孫安佐否認檢察官起訴事實，律師團則稱，孫在美國寄宿家庭只有媽媽，沒有爸爸，才會在此情況下組裝手槍；辯護人還稱，外國法律不罰，我國沒有審判權，應給予不受理判決。

律師丁榮聰在上次開庭稱，孫安佐當時到美國是17歲的高中生，人生地不熟，雖然有寄宿家庭，但寄宿家庭只有媽媽，爸爸不在，沒有辦法給予年紀尚輕的異鄉人妥善照顧，孫的父母非常後悔認為所託非人，在此狀況下，才會組裝手槍，但孫沒有組裝完整手槍，更不用說是犯罪使用。

孫安佐。記者蕭雅娟/攝影
孫安佐。記者蕭雅娟/攝影
孫鵬（白衣）。記者蕭雅娟/攝影
孫鵬（白衣）。記者蕭雅娟/攝影

孫安佐

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