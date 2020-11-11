孫安佐遭控持槍未遂法院再開庭 今現身稱：不方便受訪

孫安佐遭控在美國製槍未遂，遭檢方起訴，案件進入法院準備程序，孫出庭否認犯罪。孫安佐和父親孫鵬，今早10點42分許，兵分二路進入法院。孫安佐低調表示，今日不方便受訪，快速進入法院，等候開庭。

上月法院開庭，孫安佐否認檢察官起訴事實，律師團則稱，孫在美國寄宿家庭只有媽媽，沒有爸爸，才會在此情況下組裝手槍；辯護人還稱，外國法律不罰，我國沒有審判權，應給予不受理判決。