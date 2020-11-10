快訊

時力黨主席出爐！ 陳椒華接任新黨魁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

31歲通緝男返國不甩檢疫 路邊停車拉K被查獲

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

31歲林姓男子上月底從土耳其搭機返抵桃園機場，被發現通緝身分，與檢方視訊後獲同意先檢疫、再到案，沒想到他連夜搭女友車回高雄後，暫停路邊車內吸K他命，被高市保大警方查獲，函送法辦，違反檢疫規定由高市衛生局開罰。

據指出，林姓男子涉兒少性剝削案件被通緝，今年10月30日晚間6點多從土耳其搭機入境桃園機場，航警隨即查獲，當下就讓他跟嘉義地檢署視訊偵訊，檢方同意先解除通緝，但14天檢疫結束後的3天內要到案。

林男住在高雄鳳山區，當晚11點多他搭著女友的車一路南下，途中雖未去別處，但下國一九如交流道後，凌晨3點50分暫停在九如二路的路邊，高市警保大特勤中隊員警巡邏經過，認為形跡可疑上前盤查，隨即聞到濃厚塑膠燃燒味道，發現車內有K盤及粉末殘渣，林承認正在吸毒。

保大警方發現林姓男子是居家檢疫身分，立即提升防疫規格，量測他體溫36.6度，偵辦製作筆錄後，警方請示高雄地檢署確認此案函送即可，以警車跟在後方戒護林返家，同時通報衛生、民政單位，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」裁罰。

高市保大特勤中隊員警凌晨盤查，發現林姓男子（左）為居家檢疫對象，竟將車停路邊，涉在車內吸毒。記者林伯驊／翻攝
高市保大特勤中隊員警凌晨盤查，發現林姓男子（左）為居家檢疫對象，竟將車停路邊，涉在車內吸毒。記者林伯驊／翻攝
遭通緝的林姓男子從土耳其搭機返國，檢方同意他檢疫完後再到案，但他卻沒直接返家，涉在高雄路邊的車內吸毒。記者林伯驊／翻攝
遭通緝的林姓男子從土耳其搭機返國，檢方同意他檢疫完後再到案，但他卻沒直接返家，涉在高雄路邊的車內吸毒。記者林伯驊／翻攝

通緝 衛生局

延伸閱讀

被傳明年與交往17年女友結婚　信經紀人回應了！

靠小麵店行善 宋祥霖與母親先後當選高市好人好事代表

命案效應！高市女大生失聯3天 警啟動校安機制尋人

返台居家檢疫者外出約9小時 高市衛生局罰32萬元

相關新聞

北港女警意外身亡 換下值班名牌心沈重

雲林縣北港分局女警黃敏綺昨天傍晚下班回家途中不幸車禍身亡，她工作的分局勤務中心，今天換下值班名牌時，同事難掩傷痛，同事說...

女警遭2車連續撞爆頭慘死 檢警相驗3人涉過失致死請回

雲林縣北港警分局女警黃敏綺昨天下班途中，騎機車行經嘉義縣台19線六腳鄉六美國小旁，撞上正要上拖板車許姓司機，往左側傾倒，...

影／至尊盟大哥強押建案包商 用熱熔膠條把手指打到變形

至尊盟幹部李姓男子承包建案工程，涉嫌押走包商逼簽現金保管單，以熱熔膠條將被害人手指打到變形，刑事局查獲李等7人依傷害、妨...

31歲通緝男返國不甩檢疫 路邊停車拉K被查獲

31歲林姓男子上月底從土耳其搭機返抵桃園機場，被發現通緝身分，與檢方視訊後獲同意先檢疫、再到案，沒想到他連夜搭女友車回高...

詐騙集團遇「黑吃黑」車手面交被假警察盜走78萬元

北市一名黃姓婦人今年5月間遇詐騙集團，帶78萬元到中山區永盛公園面交蘇姓車手，但兩名男子突然冒出自稱警察，將蘇男雙手反扣...

總統蔡英文永和住所遭潑咖啡 涉案男曾因殺人未遂判刑

總統蔡英文位於新北市永和的社區大樓昨天遭人潑咖啡，警方循線追查，今持拘票逮捕52歲的馬姓男子，目前依妨害自由、毀損等罪偵辦...

影／憂共機擾台…總統永和設籍社區遭潑咖啡 警逮一男

蔡英文總統設籍新北市永和區的社區大門昨天遭人潑灑不明液體，警方調閱監視器追查，逮捕涉案的52歲馬姓男子到案。據了解，有思...

男子衝總統永和社區大樓潑灑不明液體 府方感謝社區及警方處理

昨天一名男子拿著不明液體前往蔡英文總統位於新北市永和的社區大樓潑灑，總統府稍早表示，總統府在第一時間即已透過警方掌握狀況...

台大女學生墜樓 校園自殺防治如何實踐？

這一日，台大期中考週第一天，一個年輕的孩子選擇結束自己的生命，從七樓墜下，告別這個令他痛苦的世界。台大學生網路流傳，這個孩子是有病識感，也曾努力的想要繼續人生。

學務主任掐學生逼下跪？ 校長：初步調查無不當管教

新北市板橋區國光國小學務主任劉員池被學校輔導員指控，日前將學生帶進學務處旁的播音室，掐住脖子推去撞牆痛毆，到學生下跪求饒...

學務主任疑掐學生脖子撞牆痛毆 校方已暫停其職務

新北市板橋區國光國小學務主任劉員池被學校輔導員指控，日前將學生帶進學務處旁的播音室，掐住脖子推去撞牆痛毆，到學生下跪求饒...

警加強校園安全有用？ 專家予肯定並籲民眾提高警覺

台南市長榮大學發生外籍女大學生遭性侵殺害案後，台中市警方近來主動針對校園周遭的安全進行監測，同時與校方加強連繫，避免歹徒...

熱門新聞

北港女警一聲拜拜就回不來！ 機車拋飛對向成廢鐵

影／返家擦撞遭同向2車連續輾過 她竟是北港分局女警

2機車擦撞 女騎士拋對向車道遭輾斃

影／女警下班逢死劫 家屬淚喊「下輩子別當警察」

長榮大學旁路燈亮不到3天？ 工務局：1盞開關跳脫已修復

科技大廠工程師6萬薪月加班100小時 過勞心肌梗塞猝死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。