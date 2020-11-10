31歲通緝男返國不甩檢疫 路邊停車拉K被查獲

31歲林姓男子上月底從土耳其搭機返抵桃園機場，被發現通緝身分，與檢方視訊後獲同意先檢疫、再到案，沒想到他連夜搭女友車回高雄後，暫停路邊車內吸K他命，被高市保大警方查獲，函送法辦，違反檢疫規定由高市衛生局開罰。

據指出，林姓男子涉兒少性剝削案件被通緝，今年10月30日晚間6點多從土耳其搭機入境桃園機場，航警隨即查獲，當下就讓他跟嘉義地檢署視訊偵訊，檢方同意先解除通緝，但14天檢疫結束後的3天內要到案。

林男住在高雄鳳山區，當晚11點多他搭著女友的車一路南下，途中雖未去別處，但下國一九如交流道後，凌晨3點50分暫停在九如二路的路邊，高市警保大特勤中隊員警巡邏經過，認為形跡可疑上前盤查，隨即聞到濃厚塑膠燃燒味道，發現車內有K盤及粉末殘渣，林承認正在吸毒。