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影／至尊盟大哥強押建案包商 用熱熔膠條把手指打到變形
至尊盟幹部李姓男子承包建案工程，涉嫌押走包商逼簽現金保管單，以熱熔膠條將被害人手指打到變形，刑事局查獲李等7人依傷害、妨害自由、恐嚇取財罪嫌究辦，檢方複訊後令限制住居。
警方調查，李姓男子（57歲）承包新北市板橋區某住宅建案水電工程，前年底以未如期完工為由，夥同小弟押走一名下游包商，帶到小弟位於板橋住處控制行動兩天，逼簽200多萬元現金保管單、放棄上訴聲明書、工程糾紛和解書，並取走身分證。
去年初，李不滿一名小弟兼包商以其提款卡領錢，與同夥強押小弟到新北三重區某公司，持熱熔膠條敲擊手指，打到小拇指變形。
有被害人今年初報案，刑事局偵四大隊第三隊蒐證，9月25日持傳票帶回李等7人，本月5日搜索李位於新北樹林區的不動產公司，起出4枝氣電長槍、1枝仿貝瑞塔空氣手槍。李稱與包商有糾紛，沒有施暴。
警方從犯嫌住處搜出印製「至尊」或「至尊集團」字樣的上衣、胸章、敬輓吊牌，查扣空氣槍鑑定不具殺傷力，懷疑用來恐嚇被害人。
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