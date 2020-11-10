詐騙集團遇「黑吃黑」車手面交被假警察盜走78萬元

北市一名黃姓婦人今年5月間遇詐騙集團，帶78萬元到中山區永盛公園面交蘇姓車手，但兩名男子突然冒出自稱警察，將蘇男雙手反扣、壓制在地，強行拿走贓款及身上現金。蘇男躲回台南老家，直到黃婦報案，台北地檢署查出蕭男、柯男假辦警察「黑吃黑」今依強盜等罪嫌起訴蕭男等3人。蘇男另案偵辦中。

起訴指出，黃姓婦人接到詐騙集團電話，佯稱「銀行帳戶遭凍結」要趕快把存款領出交給檢方保管。今年5月26日中午12點，黃婦依約把78萬元現金帶到永盛公園停車場出入口，交給蘇姓男子假扮的檢方人員。

蘇男得手、黃婦離開後，有兩名男子突然冒出來，將蘇男雙手反扣、壓制在地，並對他大吼：「我們是警察，犯什麼法自己知道啦！」接著把蘇男身上2萬3000元現金、手機、背包都取走，逃逸無蹤。

蘇男被兩男嚇呆了，留在原地不知所措，又無法聯繫集團同夥，只好離開台北躲回台南老家避風頭。黃婦面交後起疑心而報案。檢警循線找到蘇男、蕭姓、柯姓男子及負責把風的柯男的林姓女友，並於兩男住處搜出一把改造槍枝、27顆子彈。