避免馬國女大生命案重演 中警增排校園巡邏增見警率

台中市第二警分局為提升轄區內校園及學生人身安全，昨天下午舉辦「校園安全治安座談會」，由分局長蔡元戎主持，北區所轄的大學、高中、國中及國小等共計19所學校都派員參與，蔡在會中表示，已與學校建立通訊群組，還派員前往學校周邊，檢視校園周邊的監視器、照明設置，另外也增排4班的校園巡邏，提升見警率，落實校園安全。

台中市第二警分局表示，為落實強化校園安全維護工作，分局長蔡元戎從月初開始，已率分局幹部前往各級學校一一訪視，進行校園環境安全檢測，並透過「第二分局校園安全防護專區」LINE群組，讓警方與校方能充分互動溝通，掌握時效，即時反應及處理問題。

第二警分局表示，另外也派員與學校共同檢測校園周邊監視器及照明，以消弭治安死角。每日增加編排至少4班校園周邊巡邏，包括上午7時至9時、中午12時至下午2時，下午4時至晚間6時，以及晚間8時至10時的勤務，以增加見警率，且加強淨化兒少不良場所、管控轄區治安顧慮人口及性侵害報到列管情形，藉由全面強化各項作為，落實校園安全。

第二警分局指出，昨天的治安座談會，轄區19所學校均非常重視，其中有10所學校由校長親自參加，另有5名家長會長親自出席，有校方在與會時建議，部分青少年易聚集、滋事場所，以及傍晚課後照護下課時段，應該要加強巡邏，還有部分路口監視器的位置，也需在做調整，以保護師生安全，分局長蔡元戎聽到後也允諾全力配合。