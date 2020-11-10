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影／中警掃毒逮22人 查獲毒品705克

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局從上月16日起執行2周的「防制營業場所毒品犯罪專案行動」動員近3000人次警力，針對曾遭查獲有在內施用，或持有毒品的36家「特定營業場所」及其他易涉毒營業場所，展開擴大臨檢，以打擊熱點式查緝各類毒品犯罪，經統計，市警局在15處營業場所累計查獲各類毒品案件15件22人，查扣各級毒品共重705餘公克，展現緝毒成果。

台中市警局表示，專案期間也同步結合本市消防局、觀光旅遊局、經濟發展局等主管機關，針對轄內涉毒高風險特定營業場所執行聯合稽查，嚴正告誡業者應善盡通報責任，並加強從業人員反毒訓練，切勿有提供、轉介毒品交易或吸食用具等情事發生。

台中市警局指出，為展現營業場所毒品零容忍的決心，在專案期間加強查緝營業場所毒品犯罪，除於15處營業場所查獲毒品外，透過「第三方警政」手段，如菸害防制法等，另報請市府主管機關裁罰或列管，計有69件，件數為全國第一。

台中市警局表示，依毒品危害防制條例第31之1條規定，對於特定營業場所人員知悉有人在內施用或持有毒品，卻未通報警察機關者，可對負責人處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，若情節重大還可命令停止營業或勒令歇業。

市警局指出，另外有關笑氣（一氧化二氮）部分，已經行政院環境保護署在今年10月30日公告之「列管關注化學物質及其運作管理事項」列為關注化學物質，非法持有笑氣則依「毒性及關注化學物質管理法」處3萬以上、30萬元以下罰鍰；若致人於死或危害人體健康，則加處相關刑責。

警方呼籲，特定營業場所業者如發現旅客有疑似攜帶、施用毒品或笑氣，應立即透過本局建制之「反毒通報網」聯絡轄區分局、派出所或以110報案，一般民眾勿心存僥倖，以身試法，共同打造中都無毒環境。

台中市警局從上月16日開始，展開為期兩周的緝毒專案，查獲22名嫌犯、各式毒品705餘克。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局從上月16日開始，展開為期兩周的緝毒專案，查獲22名嫌犯、各式毒品705餘克。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局從上月16日開始，展開為期兩周的緝毒專案，查獲22名嫌犯、各式毒品705餘克。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局從上月16日開始，展開為期兩周的緝毒專案，查獲22名嫌犯、各式毒品705餘克。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局從上月16日開始，展開為期兩周的緝毒專案，查獲22名嫌犯、各式毒品705餘克。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局從上月16日開始，展開為期兩周的緝毒專案，查獲22名嫌犯、各式毒品705餘克。記者陳宏睿／翻攝

毒品 台中市 反毒

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