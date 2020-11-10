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王浩宇指時力黨工涉毒賠40萬、道歉 受害人：王要負責

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市議員王浩宇前年爆料時代力量林姓前黨工持毒，林事後獲檢方不起訴確定，他認為輿論讓他精神痛苦、沒了薪水，提損害賠償訴訟，要求王賠償243萬、登報道歉。桃園地院認為王散布不實訊息，判王賠償25萬元，並在四大報頭版、個人臉書道歉；高等法院今改判王賠償40萬元並致歉。

林說，透過公正的第三方來看這件事，法院的判決也說明王浩宇應該負責。他表示，事發後他狀況很不好、大家誤解他，自已也沒辦法好好工作，人際關係、工作都受影響，這件事成他人生的分水嶺，如今「有種解脫的感覺」。林現兼職看護，照顧身心障礙者，他覺得「一對一」的工作有相互信任關係，還蠻療癒的。

林2017年3月起擔任時代力量台北黨部專員，2018年3月27日基隆憲兵隊搜索他在台北市承租的屋子，並扣得疑似毒品的物品。林不滿王浩宇未經查證，就大肆宣揚「黨工涉毒，時代力量不應包庇」、「不是持有，而是進口輸入二級毒品耶」，重傷時代力量形象，還以明示、暗示方法影射他違反毒品危害防制條例，還稱時力欺騙記者、包庇不法。

林說，時力為平息紛爭，要他留職停薪，他雖獲不起訴，但王的言論讓他萬分痛苦，因此提告求償、要求道歉。

王浩宇辯稱，他的言論沒提到當事人的名字，林的姓名是中國時報2018年4月16日揭露，而林身兼時力創黨發起人，時力黨工涉嫌持有、運輸毒品與公共議題、公益相關，他是透過時力內部的黨工獲知消息，內容也與檢調偵查事實相符，已盡合理查證義務。王認為，除了「時力黨工涉嫌持有、販賣毒品」外，其他言論屬就公共事務的意見表達，應是善意評論。

桃園地院認為，王一再指稱林持有、運輸及販毒，內容已涉及事實陳述，非單純意見表達，林的案件經台北地檢不起訴，可見王的言論和事實不符。此外，王抗辯沒有提到林的姓名、一般人無從得知，但桃院認為他在臉書貼文「這位黨工姓林，目前年紀約36歲」、「台灣獨立音樂協會理事」等，雖未明指林的姓名，但大眾可查證而知道是誰。

桃院認為，林不是公眾人物，卻因王浩宇的不實言論經媒體報導而成社會關注目標，精神痛苦不輕，王是桃園市議員，應注意自己言論內容的真實性，判應賠償25萬精神慰撫金、並登報道歉。

案經上訴，高等法院認為王浩宇應該再賠償15萬元，並刊登道歉啟事。

桃園市議員王浩宇。資料照片。記者張裕珍／攝影
桃園市議員王浩宇。資料照片。記者張裕珍／攝影

時代力量 黨工 王浩宇

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