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父子爭吵氣到亮槍 兒逃命報警「我爸爸有槍！」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市白河區45歲林姓男子11月6日夜間因與21歲兒子，因使用車輛發生口角爭吵，一怒之下竟亮槍恐嚇，兒子驚嚇報警「我爸爸有槍，剛才吵架拿槍恐嚇我」大批警力荷槍實彈迅速到場後，從附近水溝中起出2把改造手槍及40發子彈，全案調查後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇危害安全罪移送台南地檢署偵辦，林父經檢察官聲押獲准，警方也全力向上溯源，積極追查槍枝來源。

「我爸爸有槍，方才吵架拿出來恐嚇我」！據指出林男無業愛喝酒，與兒子平日感情不睦常發生口角，6日深夜因父親使用兒子車輛未事先告知，父子發生激烈爭吵，林姓男子竟拿出槍枝恐嚇，嚇得兒子拔腿狂奔並打110報警，白河警分局獲報後，由白河派出所所長陳永旺立即率全副武裝員警趕至現場，立即遏制爭吵及了解案情。

林嫌起初否認犯行並藏匿槍彈，但警方盤詰中時，林父眼神飄移一直注意窗外，員警動員在四周檢視終於在其住處後方防火巷水溝中，發現一個盒子，起出非法槍枝2把及子彈40發，後來見事跡敗露，坦承因個人喜歡槍枝，從網路購買來收藏，警方除將槍彈送鑑驗採證，並向上溯源擴大追查槍彈來源。

白河警分局分局長陳明宏表示，員警獲報後迅速到場，查證過程中也發揮高度警覺心及洞察力，察覺犯嫌眼神飄移等不安反應，仔細在其住處後方巷道起獲非法槍彈，也阻止一場可能之父子相殘憾事發生。

警方呼籲提醒「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條文業於109年6月10日修正，不再區分制式、非制式槍械，都以較重刑度論處；未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列槍砲、彈藥者，處五年以上有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金。民眾切勿違法而身陷囹圄，警方也將全力持續掃蕩非法槍彈、向上溯源，確維轄區治安。

台南白河區父子爭吵，父親竟持槍械恐嚇，警方查獲兩把槍械及子彈。記者吳淑玲／翻攝
台南白河區父子爭吵，父親竟持槍械恐嚇，警方查獲兩把槍械及子彈。記者吳淑玲／翻攝
台南白河區40歲林姓男子與兒子吵架，竟亮槍恐嚇，兒子嚇得報警。記者吳淑玲／翻攝
台南白河區40歲林姓男子與兒子吵架，竟亮槍恐嚇，兒子嚇得報警。記者吳淑玲／翻攝

恐嚇 白河 槍枝

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